搭機飛澎湖要求屬下代簽退 前偵查隊長獲緩起訴繳公庫20萬

台北市警局刑警大隊前隊長薛男去年農曆年節搭飛機到澎湖，要求張姓偵查佐代他簽退，涉公務員登載不實準文書罪，且一度辯稱到機場報到後，又走路去查看可能的賭場。士林地檢署偵結，認為薛、張認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，分別支付公庫20萬元、2萬元。

薛男日前遭檢舉找同事代簽退，已調整職務至北市警局。廉政署調查，薛男去年2月2日晚上9點至隔天上午9點為備勤時間，應在辦公室留守待命，且北市警局無代簽到退規定，若無法簽退需辦妥請假手續，才離開辦公室，3日上午7時許，薛到航公空司櫃檯報到、8時許接受安檢、8時44分許登機，並要求屬下偵查佐替他簽退。

張姓偵查佐在3日上午9時許，用辦公室專用電腦輸入薛的帳號密碼，登入應勤簿冊電子化系統，在「員警出入及領用槍械無線電登記簿」準公文書，代簽薛的簽名，偽造不實的退勤紀錄。

緩起訴書指出，薛男原否認犯行，對於何時離開辦公室說詞反覆，甚至辯稱到機場報到後，還步行查看可能的賭博犯罪地點，張姓偵查佐為求日後工作順利，配合要求代簽，2人事後深表悔悟，另經司法偵查程序應有所警惕，考量犯罪情節尚屬輕微，給予緩起訴處分，薛支付公庫20萬元，張則支付2萬元。