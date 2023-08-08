他確診新冠有後遺症…怪網咖沒落實戴口罩 求償15萬結果出爐
張姓男子去年認為因自己去過網咖才會感染新冠肺炎，指控網咖沒有落實顧客須戴口罩、禁菸的規定，讓他至今仍有後遺症，提告要求網咖賠償15萬元，台北地方法院認為無法確認張是在網咖染疫，判他敗訴確定。
張提告主張，他去年4月25日至6月4日期間曾到網咖，當時新冠肺炎疫情嚴峻，每日持續破數萬確診感染病例，但網咖沒有遵守防疫規定，放任確診者、出現感冒症狀者不戴口罩並抽菸，嚴重擴散、傳播病毒，他雖數度向店家及相關單位反映卻從未改善，導致他確診新冠肺炎並有後遺症。
張指出，網咖持續違反規定、縱容不戴口罩、抽菸者，造成他身心健康危害，後遺症嚴重影日常工作，要求網咖賠償薪資損失、醫療費、交通費、精神慰撫金等共15萬元。
網咖業者反駁稱一切皆有實施、遵守執行防疫規範，請求法院駁回訴訟；台北地院簡易庭一審認為張無法證明是在網咖感染新冠肺炎，判張敗訴，張不服再上訴。
台北地院合議庭二審指出，張多次向台北市政府等單位申訴網咖，但稽查皆未發現網咖有人抽菸，也不見有人沒有戴口罩，無法認定違反防疫或菸害防制規定。
二審認為新冠肺炎病毒是透過飛沫、接觸等途徑傳染，張無法證明確實是在網咖消費時感染，網咖有無遵守防疫、禁菸規定，與張確診未必有關聯，難認兩者間存在因果關係，張請求賠償沒有理由，判張敗訴確定。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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