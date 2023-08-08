神明指示別戴套他照做 男網友見小頭沒穿「雨衣」怒提告

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓男子在高雄某三溫男跟一名男子約砲，王男卻沒遵守約定「戴套」，趁對方不注意時偷偷拔套，男子轉頭發現王男偷拔套提告，高雄地院審理時，王男自稱他是聽到四面佛指示，沒戴套比較爽，法官考量王男有精神疾病，且與對方以10萬元和解，依違反意願性交罪判刑1年10月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，前年11月6日晚間8時許，王男和一名男子相約到高雄某三溫暖房間約砲，對方擔心染上性病，再三叮囑王男要帶好套子才能「放進去」。

起初王男遵守約定，但兩人交歡到一半時，卻趁對方不注意時偷偷將保險套拔掉，最後還射精在男子體內，運動結束後，男子轉頭發現王男下體沒戴套，質疑王男偷把保險套拔掉，氣得對王男提告。

高雄地院審理時，法官發現王男有精神科就診紀錄，且有宗教妄想症，請醫院協助精神鑑定，王男自稱他是聽到神明指示要與其他人無套性交，神明稱「不戴套比較爽」，如果他不照做，就會頭暈，因此雙手才會被神明控制，拔套與對方發生性行為。

法官參酌王男精神鑑定報告，認為他確實受到幻覺誘惑，並在控制妄想等症狀的多重影響下，使控制能力有顯著減低，考量他事後與對方以10萬元和解，對方也願意給予王男緩刑機會，依違反意願性交罪判王男1年10月徒刑，緩刑3年，緩刑期間應到指定機構接受精神治療。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

王姓男子約砲趁機把保險套拔掉，被約砲對方提告，法院考量王男有精神疾病，且與對方以10萬元和解，依違反意願性交罪判刑1年10月，緩刑3年。保險套示意圖。記者張議晨／攝影
王姓男子約砲趁機把保險套拔掉，被約砲對方提告，法院考量王男有精神疾病，且與對方以10萬元和解，依違反意願性交罪判刑1年10月，緩刑3年。保險套示意圖。記者張議晨／攝影

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