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運安會前主秘被爆詐領加班費 凃靜妮認罪繳回獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委魯明哲3月揭露，國家運輸安全調查委員會前主秘凃靜妮遭爆涉嫌浮報加班費，全案移送台北地檢署偵辦。北檢今偵結，檢方認定凃靜妮涉犯詐欺及偽造文書等罪嫌。凃靜妮坦承犯行、繳回犯罪所得，檢方要求須凃須支付10萬元至國庫，予以緩起訴處分，期間1年。

魯明哲今年3月份曾指控，凃靜妮涉嫌浮報上下班時間，濫領加班費，金額達10萬元。行政院長陳建仁當時對此表示震怒，要求政風徹查；運安會3月底已完成調查並函送行政院政風處。

據了解，檢方偵訊時，凃靜妮起先並未全盤坦承犯行，不過，檢方比對凃靜妮申報的上下班時間及手機通聯紀錄，發現數筆加班時間確實不符。舉例而言，凃靜妮申請加班的時段，實際上她正搭乘捷運，與事先申請加班安排不同。

檢方也透過監視器畫面，比對凃靜妮出入時間是否吻合，發現數筆資料無法對應。不過，監視器紀錄僅保存了2022年11月至2023年2月間的錄影資料，檢察官計算後，認定凃靜妮浮報約2萬餘元加班費。

偵查後，檢方認定凃靜妮浮報上下班時間申請加班費一舉，涉犯詐欺、使公務人員登載不實及偽造文書等罪嫌。凃靜妮坦承犯行、償還溢領費用，檢方也提出條件，要求凃靜妮須支付公庫10萬元，予以凃靜妮緩起訴處分，期間1年。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

加班費 監視器 偽造文書 魯明哲 運安會

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