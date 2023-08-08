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歡唱飲酒樂極生悲 男子先被無照駕駛撞倒再被酒駕輾死

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣杞姓男子與薛男等3名友人在KTV唱歌飲酒，結束後杞男騎車外出吃早餐，被游男開車撞倒在行人穿越道，游男沒及時豎立明顯警告設施，薛男酒駕路過壓死杞男，彰化地方法院審結依酒駕致人於死罪判處薛男3年6月有期徒刑，另依過失致死罪嫌判處游男10月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，杞姓青年和薛男（30歲）、蔡男等3名友人去年1月9日到南投縣草屯鎮一家KTV唱歌飲酒，結束後4人同乘一輛計程車回杞男住家，上午5點多杞男騎機車出門去吃早餐，薛男駕車載蔡男到早餐店和杞男會合。

彰化縣游男（30歲）駕照被吊銷仍開車上路，去年1月9日上午5點多行經芬園鄉成功路與彰南路的交會路口時左轉彰南路，杞男為閃避車子失控滑倒撞上游男的車子，受傷倒臥於行人穿越道，游男沒立刻放置明顯警告設施，恰巧薛男駕車行經相同地點，酒後駕車導致注意力及反應力減低，沒注意前方有人躺臥行人穿越道，貿然前行未減速，輾壓過杞男身體使他創傷性休克，送醫急救仍不治。

游男2016年因無照駕車犯過失傷害罪，被判刑兩個月，未記取教訓仍輕忽交通法規和用路人安全，法官審酌他坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，量處10月有期徒刑；另審酌薛男輕忽己身及同車乘客安危、枉顧公眾安全，飲後駕車上路，且通過閃光紅燈號誌的交岔路口處未注意減速接近，也未注意車前狀況，致使杞男死亡，念其坦承犯行，偵查中即與杞男父母達成和解等情，量處3年6月有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化地方法院判處酒駕輾壓杞姓朋友致死的薛男3年6月有期徒刑，先撞倒杞男的游男10月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處酒駕輾壓杞姓朋友致死的薛男3年6月有期徒刑，先撞倒杞男的游男10月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

早餐店 酒駕

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