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騎YouBike急煞前空翻重摔受傷 他告微笑單車求償32萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子前年騎乘YouBike自行車時，為閃避違停機車而緊急煞車，導致他前空翻重摔在地，全身多處擦挫傷、右手臂肌腱炎等，他指控微笑單車公司保養不周而讓YouBike前輪鎖死，求償32萬元，台北地方法院判李敗訴確定。

李主張，他2021年2月5日下午3時許在台北市中山區公所前租借YouBike自行車，為避免撞擊違停的機車，他緊急煞車卻因前輪鎖死，導致前空翻摔落在地，全身多處擦挫傷、雙膝開放性傷口、右上肢肌腱炎等。

李指出，微笑單車公司保養不周，沒有提供安全無虞的自行車供消費者使用，且他已有一定年紀，禁不起重摔，他因事故擠壓造成脊椎側彎、斜肩，案發至今2年持續復健、針灸治療，要求賠償醫藥費、精神慰撫金共32萬元。

微笑單車公司表示，YouBike設計是右把手控制後輪煞車、左把手控制前輪煞車，每輛單車也有警告標示，李是因車速過快又直接按壓左煞車才會翻覆；再者，公司有定期檢修維護YouBike，案發後檢修事故單車也未發現前輪煞車毀損或異常情形，可以正常使用，請求法院駁回訴訟。

台北地院簡易庭一審認為李提出的租借憑證、診斷證明書、醫療費用收據、照片等，只能證明李租車因事故受傷，難以認定微笑單車疏於維修保養。

一審認為李主張自己當時是雙手煞車，但僅是空言主張而沒有舉證，再調閱檢方偵查卷宗，事故自行車自李還車之後，至微笑單車拉回檢修為只，共有36次租借紀錄，證明單車可以正常使用，也足以認定李發生事故是因自身操作不當，判李敗訴。

李不服上訴，台北地院合議庭二審也認為無從由監視器畫面認定李是雙手或左車煞車，根據其他證據資料也難以認定微笑單車有疏於保養維修的過失，認為李上訴無理由，判決敗訴確定。

YouBike。圖／聯合報系資料照片
YouBike。圖／聯合報系資料照片

單車 YouBike

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