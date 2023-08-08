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移民署鼓勵「考證照」提升就業能力 共705名新住民獲獎勵金

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署積極鼓勵新住民取得專業技能，增加就業競爭力，辦理新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，只要參加近3年勞動部技術士技能檢定測驗及格，且持有勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別的中華民國技術士證者，都能申請新住民證照獎勵金，111學年度共有705名新住民獲獎。

來自印尼的新住民陳業芳女士受訪表示，結婚來台已逾16年，原本在人力仲介公司擔任翻譯人員，但考量科技進步，未來翻譯人員可能會被AI取代，決定報考就業服務乙級技術士證照，準備考試期間，苦讀就業服務法及勞動基準法等14種以上相關法規及專業知識，甚至寫乾了12支筆，很幸運最後如願考取證照。

陳業芳說，考試競爭激烈，每梯次全國有超過2000人報考，歷年及格率不到20%，考試包含學科及術科，期望運用所學的知識，幫助更多在台移工及新住民姊妹。

另外，來自大陸的新住民陳秀榮女士和先生結婚20年，因工作關係和家人大部分時間居住在大陸，4年前舉家遷移回台，為了提升個人能力，下定決心要考電腦軟體應用檢定、取得證照，備考期間，兒子也幫忙向同學借電腦軟體應用相關書籍，最後成功考取乙級電腦軟體應用證照。

陳秀榮說，取得證照讓她重回職場找到更滿意的工作，自己讀書讀上興趣了，未來規劃要參加英文檢定TOEIC和GEPT及國際日本語能力檢定GLPT-N1的考試，培養更多的外語能力。

移民署指出，111學年度有705名新住民獲獎，前五大分類排名分別為美容、中餐烹調、照顧服務員、烘培食品、保母人員，鼓勵新住民可以透過考取證照，開創出嶄新機會，以專業「證」明自己成就非凡。

來自中國大陸的新住民陳秀榮女士（右一）與兒子參加本署「保障新住民寬頻上網暨數位公平機會計畫」服務成果展。圖／移民署提供
來自中國大陸的新住民陳秀榮女士（右一）與兒子參加本署「保障新住民寬頻上網暨數位公平機會計畫」服務成果展。圖／移民署提供
陳業芳備考期間寫乾了12支筆，幸運如願考取證照。圖／移民署提供
陳業芳備考期間寫乾了12支筆，幸運如願考取證照。圖／移民署提供
來自印尼的新住民陳業芳女士（右二）家人合照。圖／移民署提供
來自印尼的新住民陳業芳女士（右二）家人合照。圖／移民署提供

新住民 移民署 勞動部

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