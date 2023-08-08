法務部科長漏報妻365萬房貸保險 不服挨罰6萬打官司逆轉免繳錢

時任台東監獄楊姓科長漏報妻子名下房貸、保險共365萬餘元，被法務部認定故意申報不實，而裁罰6萬元，他不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北地方法院行政訴訟庭認為楊是「一時疏忽」，判楊勝訴，撤銷法務部裁罰處分，可上訴。

楊2018年間任職台東監獄科長，同年11月1日辦理到職申報財產時，漏報妻子名下房屋貸款299萬餘元、壽險65萬餘元，共計365萬餘元，經法務部審認楊申報財產故意申報不實，依法應裁8萬元，但考量楊是首度申報，且申報不實項目都在配偶名下，酌減為6萬元。

楊提告主張，妻子名下的保險僅偶爾提出醫療、住院等出險請求理賠金，且申報前一再向業務員確認險種，並無任何期滿領回本金的儲蓄性質，他以為是屬於醫療險才未列報。

再者，他奉派調任台東監獄，與家人及妻子分開居住，又因是首次申報，來不及授權同意法務部透過「財產申報查核平台」系統取得他和妻子、子女的財產及債務資料，導致漏報房貸，因房貸是由妻子自行處理，且每月自動扣款，沒有存摺可供核對，實在是妻子一時失察而疏忽，絕非故意不提供。

楊認為法務部處分前沒有以書面通知妻子申報依據及理由、事中未給予陳述意見及補正機會、事後處分也沒有教示救濟方式，未踐行正當法律程序，處分有瑕疵，請求法院撤罰。

台北地院認為依保單內容多數屬醫療、意外身故、殘廢、防癌類型，未見滿期金等記載，楊因而誤認保險為不具儲蓄性質，而漏報妻子保險，沒有違背常理，沒有故意申報不實。