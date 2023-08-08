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出書爆前妻風流史諷她非處女 中華工程退休經理下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

高齡83歲的中華工程公司退休程姓專案經理因離婚後不滿前妻婚前感情狀況，竟在自費出版的書中寫下「她結婚以前，已經不是處女的身分」，還爆料前妻與多名男子發生關係，對象包括男同學兄弟、美商經理等，王姓前妻認為書中內容不實怒告。新竹地院依誹謗罪判程男拘役15天，易科罰金1萬5千元。

判決書指出，程男2021年8月間自費出版《成就與失落：我的一生》一書，內容竟寫：「王女出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的汪姓男同學有同居經驗，後來又跟汪姓的親哥哥又有發生關係」、「王女本人花樣也百出，連外國人她都可以」等語。

「同學、朋友、同事、親戚看了這本書，會認為我是怎樣的人？」王女控訴，她可以用生命發誓，書中內容全部都是一片謊言，根本沒有的事情，程男這樣寫，已經傷害她名譽。

法官認為，程男空言其書中內容為真實，但卻無其他佐證，縱然書中內容屬實，卻是指涉前妻私生活不檢等事，純屬個人私德而與公共利益無關，無法免責。

法官審酌，程男與王女原為夫妻關係，離婚後不思理性處理感情問題，僅因主觀不滿王女婚前感情狀況，即率爾出書，以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售，散布足以毀損他人名譽之言論，不僅欠缺尊重他人人格法益之觀念，並致被害人受有精神上痛苦，犯後猶否認犯行，最後依誹謗罪判處拘役15天，易科罰金1萬5千元。

程男2021年8月間自費出版《成就與失落：我的一生》一書，內容大爆前妻婚前風流史挨告。記者黃羿馨／攝影
程男2021年8月間自費出版《成就與失落：我的一生》一書，內容大爆前妻婚前風流史挨告。記者黃羿馨／攝影
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

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