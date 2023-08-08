優化行人措施 立委籲候選人面對

時代力量立委王婉諭（左起）、台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘與行人零死亡推動聯盟代表鄭侑青8日召開記者會訴求政府正視交通亂象。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報） 不要只顧政治，不顧行人安全！時代力量立委王婉諭8日召開記者會指出，交通亂象去年奪去3千多條性命，其中約4百人為行人，呼籲各總統候選人應提出交通政策的建言。行人零死亡推動聯盟代表鄭侑青呼籲，政府應優先健全人行道設施，並改善駕照、警察執法等制度。

消防員工作權益促進會理事張詠惟指出，「消防隊去年出勤130萬次救護行動，其中有3成案件都是因為車禍，」他強調，政府長期漠視交通亂象，交通建設往往不需要工程技師證明就能通過、交通號誌也是一國多制，他呼籲政府應從工程與教育端雙管齊下，改善交通狀況。

路奪3千生命

王婉諭說，2022年交通事故奪去3000多人的性命，共耗費6千億的社會成本，台灣交通亂象的原因很多，包括缺乏安全的人行道、沒有以人為本的道路設計與鬆散的駕照管理。

王婉諭更向三位總統候選人喊話說，非綠大聯盟或民主大聯盟的口號都不是人民的需求，重要的是能回應交通亂象，提出對策。

鄭侑青指出，交通惡劣的狀況才導致人民不得不站上街頭爭取權益。她提出，「健全人行道，參考香港增添護欄或改成單行道」、「改善考取駕照的制度」、「單一窗口統整交通糾紛議題」與「減少警察交通執法的壓力」。

行

人設施為優先

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘坐著輪椅說，人行道常常有路樹、郵筒或雜物堆積，有些郊區道路甚至沒有人行道，導致輪椅被迫與汽車爭道，加上多處斜坡設置不當、人行道與道路高低落差過大，出現多起輪椅翻車的意外。

針對交通部已經有定期召開道安會議，討論改善措施，其中有什麼交通措施是燃眉之急，需要儘快改善？鄭侑青回應說，改善交通的方式有「工程」、「教育」與「執法」三種，但政府總選擇最快速的執法，但卻忽略最重要的工程，民眾長期下來也有「沒路找路走就好」的想法，至少要先優化健全人行設施，確保行人的安全。

【更多精采內容，詳見 】