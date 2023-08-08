優化行人措施 立委籲候選人面對
不要只顧政治，不顧行人安全！時代力量立委王婉諭8日召開記者會指出，交通亂象去年奪去3千多條性命，其中約4百人為行人，呼籲各總統候選人應提出交通政策的建言。行人零死亡推動聯盟代表鄭侑青呼籲，政府應優先健全人行道設施，並改善駕照、警察執法等制度。
消防員工作權益促進會理事張詠惟指出，「消防隊去年出勤130萬次救護行動，其中有3成案件都是因為車禍，」他強調，政府長期漠視交通亂象，交通建設往往不需要工程技師證明就能通過、交通號誌也是一國多制，他呼籲政府應從工程與教育端雙管齊下，改善交通狀況。
路奪3千生命
王婉諭說，2022年交通事故奪去3000多人的性命，共耗費6千億的社會成本，台灣交通亂象的原因很多，包括缺乏安全的人行道、沒有以人為本的道路設計與鬆散的駕照管理。
王婉諭更向三位總統候選人喊話說，非綠大聯盟或民主大聯盟的口號都不是人民的需求，重要的是能回應交通亂象，提出對策。
鄭侑青指出，交通惡劣的狀況才導致人民不得不站上街頭爭取權益。她提出，「健全人行道，參考香港增添護欄或改成單行道」、「改善考取駕照的制度」、「單一窗口統整交通糾紛議題」與「減少警察交通執法的壓力」。
行
人設施為優先
台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘坐著輪椅說，人行道常常有路樹、郵筒或雜物堆積，有些郊區道路甚至沒有人行道，導致輪椅被迫與汽車爭道，加上多處斜坡設置不當、人行道與道路高低落差過大，出現多起輪椅翻車的意外。
針對交通部已經有定期召開道安會議，討論改善措施，其中有什麼交通措施是燃眉之急，需要儘快改善？鄭侑青回應說，改善交通的方式有「工程」、「教育」與「執法」三種，但政府總選擇最快速的執法，但卻忽略最重要的工程，民眾長期下來也有「沒路找路走就好」的想法，至少要先優化健全人行設施，確保行人的安全。
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