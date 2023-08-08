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專挑追蹤破5000性感火辣網紅 色男騙裸照全台20人受害

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄭姓男子專門在IG、臉書鎖定身材火辣追蹤數破5000人的小網紅，事前分析其交友狀況後假扮成「閨蜜」，佯以隆乳、內衣話題騙對方自拍胸部、下體裸照，檢方搜索扣得鄭手機驚見近20人受害，除依妨害性隱私等罪嫌將鄭男聲押獲准，也請有類似遭遇被害人報案指認。

台中地檢署表示，被害人提告後指派檢察官張富鈞偵辦，經調查蒐證發現鄭姓男子涉有重嫌，8月3日一早7點多發動搜索，指揮檢方重案支援中心、警方等到鄭男家查扣2支手機。

檢方說，經鑑識還原發現鄭男從2020年起就在臉書、IG或抖音等平台，專挑年輕貌美、身材姣好，且追蹤人數超過5000人的女子下手，鄭男還會分析女子交友狀況，推斷篩選出該名女子的「閨蜜」身分。

檢方查出，鄭男會假冒閨蜜帳號、照片等，假借想做隆乳手術、內衣穿搭等話術，和被害女子討論胸部、身材等理由，以詐騙取得被害人自行拍攝的裸露胸部、陰部等私密照片及影片。

檢方複訊後，認為鄭男涉犯刑法第319之2條第1項之以詐騙方式取得被害人攝錄其性影像、同法第 319之3條第1項、第3項未經他人同意，重製上開性影像罪、個人資料保法第41條、第19條、第20條非法蒐集利用他人個資等罪，8月4日將鄭向法院聲押禁見獲准。

警方除了發現這名被害女子影像，又驚見鄭男手機內有大量不雅照，不同女子至少多達近20人，推斷鄭以類似手法四處騙取裸照導致多人受害，但因難僅憑手機內影像特定被害人身分。

檢方表示，如有因相同或類似情節遭詐騙私密照片、影像女子，可以電話（04）22232311-5631或書面向台中地檢署聯繫，檢方會交由專責的女性檢察事務官受理承辦。

鄭男專挑IG上追蹤人數破5000的性感火辣網紅，假扮「閨蜜」騙裸照。示意圖／ingimage
鄭男專挑IG上追蹤人數破5000的性感火辣網紅，假扮「閨蜜」騙裸照。示意圖／ingimage

詐騙 裸照

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