前台南經發局長涉貪羈押 聲請交保遭駁回

台南地方法院審理前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪案，預定16日宣判，4日開庭辯論終結時，陳凱凌當庭提出具保要求，經合議庭評議，考量為防止被告逃亡，裁定駁回。

台南地院裁定指出，考量被告所犯罪名包含法定刑7年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡高度可能，且依被告過往經歷，可見有籌措相當現金經濟能力，加上此案經新聞媒體廣泛報導備受矚目，預期被告有畏罪逃亡以規避後續審理程序及刑罰執行可能性倍增。

裁定指出，如不採取限制被告行動自由措施，難以確保被告遵期到庭接受日後審判或執行程序，羈押原因仍然存在，且於現階段訴訟程序中，尚無羈押以外方法得以代替，仍有繼續羈押必要，駁回具保停止羈押聲請。

台南地檢署去年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污情資後分案偵辦，同年12月21日指揮搜索，在陳凱凌住處查扣新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等物，檢察官訊問後於12月22日凌晨當庭逮捕向台南地院聲請羈押禁見獲准。

陳凱凌4日出庭時表示，從去年12月遭羈押至今已約8個月，家中還有年邁父母及年幼兒子，只靠太太一個人苦撐，希望可獲得交保機會，把家裡的事安排好，而且對自己犯錯真心悔過，也已繳回犯罪所得，不會逃避後續司法程序，希望能獲得交保機會。