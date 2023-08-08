中研院前人事女科長收健檢業者賄賂 貪汙罪判刑3年半

中央研究院前人事室張姓女科長被控收受健檢業者賄賂，協助業者取得中研院員工健檢合約，台北地院審理，今天依貪汙罪判張女有期徒刑3年6月，張女的沈姓夫婿被判刑2年，緩刑4年，游姓女業者判刑6月，緩刑2年。可上訴。

檢方是在查辦臺安醫院詐領勞工特殊體檢補助款案時，自書證中查出張女涉弊；檢方指控，張女以人事室主管身分出任健檢採購案的評選委員，排除相關競標醫院護航臺安。

依檢方指控，游姓女業者所掌握的紘瑞公司於2014年3月辦理現金增資，張女夫婦退股取回199萬4000元股款，游女顧及未來還是需要張女幫忙護航健檢標案，於是承接沈的股份。

此外，2015年至2018年間游女以「中研院顧問費」、「中研院回饋金」及「中研院費用」等名目向公司請款行賄張女，由沈收款，游女另安排張女、沈免費健檢，讓張女夫婦慰圖得數十萬元的不法利益。