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涉收健檢業者賄賂 前中研院科長判刑3年6月

中央社／ 台北8日電

中研院科長張姓女子被控收受健檢業者賄賂及免費健檢的不正利益，協助業者取得中研院員工健檢合約。台北地方法院今天依貪污治罪條例判處張女3年6月徒刑，可上訴。

另外，涉案的張女丈夫判刑2年，緩刑4年；游姓業者判6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢方起訴指出，張女曾任中央研究院人事室科長，於民國106年6月間退休，任內負責員工健康檢查等業務，結識從事健檢業務的游姓女子，甚至以沈姓丈夫名義投資游女開設的紘瑞健康事業公司。

游女於100年間與臺安醫院簽立巡迴健檢合作合約書，負責為臺安醫院開發、推展、執行巡迴健檢業務；張女被控於100年至102年間，利用擔任員工健檢標案評選委員機會，護航游女得標；103年間，張女因故退股後，仍持續協助游女多次得標。

檢方表示，游女為感謝張女諸多協助，給予張女及張女丈夫琳瑯滿目的免費健檢不正利益，另以「中研院顧問費」、「中研院回饋金」等名義向紘瑞公司請款，先後支付張女現金。

台北地檢署於110年8月間依貪污治罪條例職務上行為行賄、收賄等罪嫌，起訴張女、張女丈夫、游女。北院今天宣判。

健檢 丈夫 中研院

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