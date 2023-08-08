老婦遺體藏冰箱5年 兒子詐領補助75萬遭判刑9月

班姓男子無力處理母親後事，將母親遺體冰存冰箱5年，詐領75萬多元社褔津貼。士院日前依詐欺取財、偽造私文書等罪，判處班男9月徒刑，未扣案犯罪所得均沒收。全案可上訴。

士林地方法院判決書指出，一名老婦於民國106年10月25日於醫院病逝，老婦兒子班姓男子將其遺體帶回八里租屋處，將母親遺體冰存於冰箱，而未向戶政機關辦理死亡登記，並持續以母親的低收入戶資格領取社會福利津貼。

判決指出，新北市社會局人員、新北市城鄉發展局人員、八里區公所人員誤信老婦未過世，因此陸續提撥106年11月、12月及107年到111年的社會褔利津貼。

判決指出，班男盜用及偽造母親的印章、簽名，陸續提領母親的身障補助、老人補助、重陽禮金、租金補貼、生活補助、老人健保補助、水電補助等，近6年合計詐領新台幣75萬9244元

直到孫女去年8月16日與父親班男發生親子衝突，脫口向社工透露老婦被冰在冰箱多年，全案才因此曝光；士林地檢署相驗老婦遺體後分案偵查，並依詐欺取財、偽造私文書罪嫌起訴班男。

士院認為，審酌班男不思以正途獲取財物，隱瞞老婦死亡的事實，並擅自偽造請領社會福利津貼的文件，損害政府核發津貼的正確性，也危害私文書公共信用，應予非難。

士院指出，斟酌班男坦承犯行、復歸社會可能性等情狀，因此依偽造私文書、詐欺取財罪，判決應執行有期徒刑9月，若易科罰金，以1000元折算1日，未扣案犯罪所得75萬9244元沒收。