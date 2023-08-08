涉酒駕判刑2月 藝人陳志強繳交罰金6萬元

藝人陳志強5月間到住家附近居酒屋喝啤酒，隨後騎機車被警方查獲移送法辦。台北地方法院判處陳志強2月徒刑，得易科罰金確定。陳志強今天到北檢執行科繳交新台幣6萬元罰金。

根據判決，陳志強於今年5月19日晚上11時許，在台北市大安區敦化南路某居酒屋喝啤酒，並於翌日凌晨騎乘機車上路，途中被警方攔停實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，依公共危險罪移送法辦。

陳志強於警詢時及偵查中坦承不諱，檢方聲請簡易判決。台北地方法院判處陳志強有期徒刑2月，得易科罰金。陳志強未上訴而確定。

陳志強日前在臉書上PO文認錯，並表示自己平時堅持酒後不開車，卻因為騎車、自以為離家近，而疏忽了道路安全的規定，身為公眾人物的他，做了最不好的示範。

陳志強說，這次因為貪圖一時的方便，得到了教訓，所以決定把自己犯的錯誤說出來，除了要好好記錄起來警惕自己之外，也希望能藉由自己的錯誤提醒大家「酒駕零容忍」，千萬不要有僥倖的心態。

北檢執行科日前通知陳志強今天上午到案執行，陳志強於上午9時10分左右到執行科報到，進行繳交罰金等手續後離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康