他吸毒服藥拿水果刀殺妻 警逮人還在睡判關4年半定讞

林姓男子前年服用抗憂鬱藥物、毒品咖啡包後，因懷疑妻子外遇，雙方發生爭執，他憤而持水果刀刺殺妻子多刀致氣血胸、呼吸衰竭，犯後躺在床上呼呼大睡，妻子自行打電話報案，送醫急救撿回一命，最高法院依殺人未遂罪判刑4年6月定讞。

林2021年10月21日凌晨1時許，在台中市住處服用抗憂鬱藥、2包毒品咖啡包，又懷疑妻子另結新歡，發生口角爭執，他見妻子走向門口，氣得從餐具櫃拿一把水果刀，再把妻子拖回床上，朝左手臂、左上腹、左胸等刺殺數刀，其中三刀穿刺進胸腔造成氣血胸、呼吸衰竭。

妻子自行打110求援，送醫急救撿回一命，警方到場後逮捕犯後躺在床上睡覺的林；林坦承拿刀刺傷妻子，但否認殺人未遂犯行，供稱他當時是服用抗憂鬱藥及毒品咖啡包，造成精神錯亂，他是在無意識中所為，「我和我老婆感情很好，我不會傷害她」。

妻子作證認為林當時要置她於死地，台中地院一審依殺人未遂罪判刑7年，台中高分院二審認為林經鑑定案發時受藥物、毒品影響，林也和妻子達成和解，妻子願意原諒他，撤銷改判4年6月徒刑；案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。