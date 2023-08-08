阿嬤在冰箱！兒子藏母屍詐領75萬補助 法院判9月刑
新北市蔣姓老婦的兒子，領回病逝母親遺體後，放進冰箱並偽造母親用印詐領社會福利金75萬餘元，犯罪期間橫跨6年，直到去年因家暴女兒，女兒接受社工關懷時驚曝「阿嬤被冰在冰箱」，全案曝光。士林地方法院認定，蔣姓老婦兒子犯偽造文書等罪，判處9月徒刑，可易科罰金27萬元。
全案起源於，蔣婦2017年10月間，因心血管疾病送醫不治，遺體由兒子領回，但卻把母親冰入住處冰箱，不替母親辦理死亡、除戶登記，反而持續用母親印鑑申請社福金，從2017年至2022年間冒領詐領低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保等社福金，及社區汙水處理場敦鄰回饋金、生活補助金，共75萬餘元。
直到蔣婦的孫女因沉迷打手游，父親勸說未果出手毆打教訓，因家暴案校方訪查，少女驚爆「阿嬤被冰在冰箱」警方獲報查看確認蔣婦遺體真藏在一般家用冰箱下層冷藏室。
合議庭審酌，男子不思正途獲取財務，竟隱瞞母親死亡事實冒領津貼，犯罪期間橫跨6年，造成國庫受有75萬9244元損害，審酌認罪無前科、還有未成年子女、無業等情狀，且考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減，及行為人所生痛苦隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性、各罪間之關係、時空之密接程度等情狀，依詐欺取財罪、行使偽造私文書罪等6罪，定應執行有期徒刑9月，並諭知易科罰金。
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