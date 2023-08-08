阿嬤在冰箱！兒子藏母屍詐領75萬補助 法院判9月刑

新北市蔣姓老婦的兒子，領回病逝母親遺體後，放進冰箱並偽造母親用印詐領社會福利金75萬餘元，犯罪期間橫跨6年，直到去年因家暴女兒，女兒接受社工關懷時驚曝「阿嬤被冰在冰箱」，全案曝光。士林地方法院認定，蔣姓老婦兒子犯偽造文書等罪，判處9月徒刑，可易科罰金27萬元。

全案起源於，蔣婦2017年10月間，因心血管疾病送醫不治，遺體由兒子領回，但卻把母親冰入住處冰箱，不替母親辦理死亡、除戶登記，反而持續用母親印鑑申請社福金，從2017年至2022年間冒領詐領低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保等社福金，及社區汙水處理場敦鄰回饋金、生活補助金，共75萬餘元。

直到蔣婦的孫女因沉迷打手游，父親勸說未果出手毆打教訓，因家暴案校方訪查，少女驚爆「阿嬤被冰在冰箱」警方獲報查看確認蔣婦遺體真藏在一般家用冰箱下層冷藏室。