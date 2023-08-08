藝人陳志強酒駕判2月 今現身北檢繳6萬易科罰金

藝人陳志強今年5月20日於住家附近居酒屋，喝了杯啤酒騎上機車返家，不料起步5秒，就因酒駕被抓，酒測值為每公升0.45毫克。台北地院日前依公共危險罪判他徒刑2月徒刑，可易科罰金6萬元。陳志強今天親自前往台北地檢署執行科繳交罰金，再度呼籲酒駕零容忍，千萬不要心存僥倖。

北檢原本今天通知陳志強上午報到執行，但他提早約9時10分，便已進入北檢辦理繳交易科罰金相關手續。他表示，自己一直堅持酒後不開車，但當時自以為騎車又離家近，因此做了最不好的示範，

今年5月19日深夜11點許，陳志強於台北市大安區敦化南路某居酒屋喝啤酒，隔天0時左右，自居酒屋騎機車上路返家，於凌晨1時10分時，因為安全帽沒扣好，遭警攔查並實施酒測，測得酒精濃度為0.45mg/L，因此當場被依公共危險罪送辦。