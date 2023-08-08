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台南市經發局前局長陳凱凌涉貪求具保 地院駁回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控涉嫌向廠商收賄，接受酒店飲宴等案，陳凱凌認罪繳回180萬元，他本月4日請求具保停止羈押；台南地院合議庭法官昨天以為防止陳逃亡，以確保此案後續審判程序進行及將來刑罰執行，駁回聲請。

陳凱凌自去年12月羈押迄今約8月，陳凱凌及律師團認對人權很嚴重處分，繼建商陳福成繳納600萬元公益捐而獲緩刑，律師認陳凱凌認罪，無串供或逃亡之虞，8月4日聲請具保。

合議庭法官說，陳凱凌涉犯罪名包含法定刑7年以上有期徒刑重罪，重罪常伴有逃亡高度可能，依陳過往經歷，可見其有籌措相當現金經濟能力，案經新聞媒體廣泛報導而備受矚目，預期陳有畏罪逃亡以規避後續審理程序進行及刑罰執行可能性倍增，如不採取限制行動自由相當措施，難以確保遵期到庭接受日後審判或執行程序，可見羈押原因仍然存在。

法官並以為防止被告逃亡，以確保此案後續審判程序進行及將來刑罰執行，認為對陳採此拘束人身自由措施，仍屬相當而必要手段，陳聲請准予具保停止羈押，為無理由，應予駁回。此案台南地院預定8月16日宣判。

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案，請求具保停止羈押，遭台南地院駁回。圖／本報資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案，請求具保停止羈押，遭台南地院駁回。圖／本報資料照片

陳凱凌 台南 律師

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