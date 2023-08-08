關閉孵蛋機勒索致萬隻種雞死亡 嘉義里長參選人判刑、裁罰25萬

去年參選嘉義縣大林鎮中坑里長的蔡姓男子，涉嫌以通訊軟體要脅某畜牧場如果不交付錢財將暫時關閉孵蛋機，業者雖然前後共交付183萬元，蔡男仍關閉機器造成萬隻種雞死亡；警方報請檢察官偵查起訴。嘉義地院依恐嚇取財、犯動保法、傷害罪等應執行8月徒刑，得易科罰金。犯動保法部分併科罰金25萬元，可上訴。

42歲蔡男去年因參選大林鎮中坑里長、沈迷線上遊戲而需錢孔急，知道出售種雞為業的某畜牧場具有一定經濟能力，涉嫌以通訊軟體LINE或手機簡訊等方式，自去年9月至今年3間陸續傳送「…你找你合夥人商量一下！我有『埋』的衝勁！數字20必開！如有第4人或我不平安！準備帶你鵝子和找他鵝子去喝珍奶！七天後必定回家！不想整場被轟殺！就在12:00前一樣的模式歐多麥！不然明天保證一隻不留！」「如果沒有給我錢，就跟你兒子的命一起配掉」等訊息，業者心生畏懼擔心種雞死亡，造成嚴重財損，陸續交付5萬元至25萬元不等的現金共183萬元給蔡男。

但蔡男仍然在今年3月17日深夜，涉嫌到畜牧場內，關閉種雞孵蛋機後逕自離去，導致約1萬隻種雞因缺氧而造成重要器官功能喪失而死亡。隔天蔡男又不滿畜牧場業者兒子對外亂講話，涉嫌辱罵、毆打成傷送醫。業者不甘持續被欺侮、壓榨報警。