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關閉孵蛋機勒索致萬隻種雞死亡 嘉義里長參選人判刑、裁罰25萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年參選嘉義縣大林鎮中坑里長的蔡姓男子，涉嫌以通訊軟體要脅某畜牧場如果不交付錢財將暫時關閉孵蛋機，業者雖然前後共交付183萬元，蔡男仍關閉機器造成萬隻種雞死亡；警方報請檢察官偵查起訴。嘉義地院依恐嚇取財、犯動保法、傷害罪等應執行8月徒刑，得易科罰金。犯動保法部分併科罰金25萬元，可上訴。

42歲蔡男去年因參選大林鎮中坑里長、沈迷線上遊戲而需錢孔急，知道出售種雞為業的某畜牧場具有一定經濟能力，涉嫌以通訊軟體LINE或手機簡訊等方式，自去年9月至今年3間陸續傳送「…你找你合夥人商量一下！我有『埋』的衝勁！數字20必開！如有第4人或我不平安！準備帶你鵝子和找他鵝子去喝珍奶！七天後必定回家！不想整場被轟殺！就在12:00前一樣的模式歐多麥！不然明天保證一隻不留！」「如果沒有給我錢，就跟你兒子的命一起配掉」等訊息，業者心生畏懼擔心種雞死亡，造成嚴重財損，陸續交付5萬元至25萬元不等的現金共183萬元給蔡男。

但蔡男仍然在今年3月17日深夜，涉嫌到畜牧場內，關閉種雞孵蛋機後逕自離去，導致約1萬隻種雞因缺氧而造成重要器官功能喪失而死亡。隔天蔡男又不滿畜牧場業者兒子對外亂講話，涉嫌辱罵、毆打成傷送醫。業者不甘持續被欺侮、壓榨報警。

法官審酌，蔡男坦承犯行，但前科累累、素行不佳，自去年9月17日至今年3月9日間不斷傳送LINE或簡訊恐嚇業者，彷彿當做個人提款機，造成業者嚴重心理負擔，損失高達183萬元；關閉畜牧場孵蛋機，造成種雞缺氧大量死亡，計死亡約1萬隻種雞（財損約30萬元），嚴重罔顧動物生命；又持棍棒毆打業者兒子成傷送醫過程中口出侮辱及恐嚇言語等一切情狀。量處犯恐嚇取財罪，處有期徒刑1年3月，犯罪所得183萬元沒收；又犯動物保護法，故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處有期徒刑3月，併科罰金25萬元；又犯傷害罪，處有期徒刑6月。共應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

蔡男涉嫌以關閉孵蛋機要脅錢財造成萬隻種雞死亡，被嘉義地院依犯恐嚇取財罪、動保法、傷害等罪判刑、裁罰25萬元。圖／本報資料照片
蔡男涉嫌以關閉孵蛋機要脅錢財造成萬隻種雞死亡，被嘉義地院依犯恐嚇取財罪、動保法、傷害等罪判刑、裁罰25萬元。圖／本報資料照片

牧場 恐嚇

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