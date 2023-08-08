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上士借錢變間諜 借貸要看軍人證...部隊憂恐成滲透新手法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎防部蔡姓上士因借貸還不起，反被特定人士利用，交付部隊軍機「償債」，北檢上月偵辦共諜案，涉案人員疑也是透過借貸方式，吸收基層士官兵加入刺探軍情行列；基層軍官擔心，部隊借貸風氣不小，若借錢還不出，容易因此遭不法人士利用，尤其需要借貸者，普遍金錢觀念不佳，若不嚴加遏止，「借貸」恐成為新興滲透手法之一。

據了解，蔡男是因要支付女友買名牌等奢華開銷，在網路看到軍人低利貸款等廣告，由於條件誘人，經過身分核實後成功貸款，但由於網路借貸不清楚對方背景，最後遭特定人士所用，挾著高利息逼蔡男交付部隊相關資料。

軍方人員表示，網路軍人借貸管道多，這類放貸目標都鎖定基層財務狀況不佳的軍士官兵，標榜只要出示「軍人證」，就可以快速核撥，利用低利、免擔保等誘因，迅速核撥小額貸款，但只要借款後，後續利息疊加，反讓自身財務更陷泥淖。

由於放貸一方早知借貸方是軍職身分，目的性明確，等官兵上鉤後，見對方還不出款項，即會要求對方交付相關職務機密文件，蔡姓上士就是因此落入圈套，透過交付機密償還債務，一步錯，步步錯。

軍方人員說，除了網路軍人貸款，部隊也傳有官兵兼營私人放貸，靠著部隊緊密人際網絡基礎兼職，但官兵只要一借高利貸，靠月薪根本不足支應，這類借貸吸收成員的方式，恐成為特定人士滲透國軍的新興手法。

陸軍裝甲564旅陳姓下士今年5月休假出營區，在營外開車撞死黃姓、陳姓婦人，陳男事後遭肉搜，臉書簡介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」，被網友質疑高調在營內外放貸，違反軍人不得兼差的規定。

國軍一名軍官觀察，許多人從軍不外乎是經濟問題，投身軍旅時年紀輕，士兵起薪3萬多、士官4萬多，不多不少，若金錢觀念差，加上同袍拉攏，常可見網路簽賭欠下一屁股債者，如何導正官兵金錢觀念，遏止部隊放貸風氣，確實是目前面臨的一大難題。

網路都有類似借貸廣告，鎖定軍人身分，標榜額度高，輕鬆貸，但有軍官憂心裡面恐怕暗藏陷阱。取自臉書
網路都有類似借貸廣告，鎖定軍人身分，標榜額度高，輕鬆貸，但有軍官憂心裡面恐怕暗藏陷阱。取自臉書

軍人 利息 國軍

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