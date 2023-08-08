快訊

老公國道狂飆172公里遭吊照 孕妻喊「怕小孩胎死腹中」也沒用

早晨財經速解讀／ 降息有望？AI大反攻 高股息ETF成領頭羊？

美國學生記者發威！揭發史丹佛校長論文醜聞拉下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞪一眼竟被砍斷手腳 法官判莽男4年半還需賠301餘萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

張姓男子在國道1號湖口休息區購物時，懷疑排隊結帳的李男斜瞪他，竟持西瓜刀將李男左手掌骨與左膝砍斷。新竹地院先前依重傷未遂罪判張男有期徒刑4年6月，李男也向張男求償精神慰撫金與醫療費用共909萬元，新竹地院民事賠償出爐，法官判張男需賠償301萬2931元。

李男主張，2020年10月7日上午10時許，張男在國道1號南下湖口服務區休憩，他搭乘友人貨車也到服務區購物。二人在萊爾富便利商店排隊結帳時，張男懷疑遭他斜瞪，心生不滿。離開超商後，張男就上前拍打他的車玻璃質問他，隨後2人爭執，進而在服務區花圃發生肢體衝突。

李男說，他將對方壓制在地，張男掙脫後心有不甘，隨後就從車上拿出西瓜刀向他逼近，他見狀隨即向後退，但撞上花圃路樹後跌坐在地，張男見狀，仍朝他上半身揮砍，他立刻伸起左手抵擋，左手當場第4、5手掌骨開放性骨折、外傷15公分，左手第4、5手指動脈、靜脈、神經、肌腱8條完全斷裂。

張男憤怒未消，又朝他腿部劈砍數下，造成他左膝臏骨開放性骨折。李男說，他經歷長時間治療復健，行動不便、生活難以自理，並領有中度殘障證明，為此請求被告賠償精神慰撫金與醫療費用共909萬元。

法官審酌張男僅因懷疑遭李男斜瞪等細故，即持西瓜刀砍殺李男，以及李男所受傷勢與復原情形，最後判張男需賠償301萬元。刑事部分，新竹地院則依重傷未遂罪，判張男徒刑4年6月。

張姓男子在國道1號湖口休息區購物時，懷疑排隊結帳的李男斜瞪他，竟持西瓜刀將李男左手掌骨與左膝砍斷。圖／讀者提供
張姓男子在國道1號湖口休息區購物時，懷疑排隊結帳的李男斜瞪他，竟持西瓜刀將李男左手掌骨與左膝砍斷。圖／讀者提供

新竹 西瓜 骨折

延伸閱讀

他願幫侄子解決15萬債務 竟抄西瓜刀恐嚇債主取消債務

恐怖前男友求復合 竟把女方裸照印成傳單去她公司狂撒

不滿車子違停家門口 屋主怒持鐵鎚砸爛車窗玻璃

收百萬賣官、圖利廠商 竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤重判7年

相關新聞

瞪一眼竟被砍斷手腳 法官判莽男4年半還需賠301餘萬

張姓男子在國道1號湖口休息區購物時，懷疑排隊結帳的李男斜瞪他，竟持西瓜刀將李男左手掌骨與左膝砍斷。新竹地院先前依重傷未遂...

澎防部上士借錢養女友 還不起竟交「極機密」資料償債

陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士缺錢，從網路廣告借錢孔急，因無法償還負債，將部隊列為「極機密」的軍事作戰計畫資料拿來抵債，至少...

老公國道狂飆172公里遭吊照 孕妻喊「小孩出生沒車不方便」也沒用

林姓孕婦去年搭丈夫開的車以時速172公里在國道三號狂飆，足足超速62公里，被警方以測速雷射槍採證舉發，開罰8000元並吊...

誣指湖口鄉長支持生命園區等蓋殯儀館 2女亂留言下場曝

新竹鄭姓與唐姓女子去年底明知湖口鄉長候選人吳淑君政見為反對興建湖口生命園區，卻仍在臉書留言「吳淑君是認同生命園區建在湖口...

性虐待妻子關完後還得強制治療 自稱肺腺癌末期法官不買帳

羅姓男子16年前對林姓大陸籍妻子犯攜帶兇器強制性交而凌虐、私行拘禁罪，2009年遭判刑7年定讞；羅2014年10月23日...

潤寅案外案 前調查官收500萬吃案 重判12年

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦