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瞪一眼竟被砍斷手腳 法官判莽男4年半還需賠301餘萬
張姓男子在國道1號湖口休息區購物時，懷疑排隊結帳的李男斜瞪他，竟持西瓜刀將李男左手掌骨與左膝砍斷。新竹地院先前依重傷未遂罪判張男有期徒刑4年6月，李男也向張男求償精神慰撫金與醫療費用共909萬元，新竹地院民事賠償出爐，法官判張男需賠償301萬2931元。
李男主張，2020年10月7日上午10時許，張男在國道1號南下湖口服務區休憩，他搭乘友人貨車也到服務區購物。二人在萊爾富便利商店排隊結帳時，張男懷疑遭他斜瞪，心生不滿。離開超商後，張男就上前拍打他的車玻璃質問他，隨後2人爭執，進而在服務區花圃發生肢體衝突。
李男說，他將對方壓制在地，張男掙脫後心有不甘，隨後就從車上拿出西瓜刀向他逼近，他見狀隨即向後退，但撞上花圃路樹後跌坐在地，張男見狀，仍朝他上半身揮砍，他立刻伸起左手抵擋，左手當場第4、5手掌骨開放性骨折、外傷15公分，左手第4、5手指動脈、靜脈、神經、肌腱8條完全斷裂。
張男憤怒未消，又朝他腿部劈砍數下，造成他左膝臏骨開放性骨折。李男說，他經歷長時間治療復健，行動不便、生活難以自理，並領有中度殘障證明，為此請求被告賠償精神慰撫金與醫療費用共909萬元。
法官審酌張男僅因懷疑遭李男斜瞪等細故，即持西瓜刀砍殺李男，以及李男所受傷勢與復原情形，最後判張男需賠償301萬元。刑事部分，新竹地院則依重傷未遂罪，判張男徒刑4年6月。
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