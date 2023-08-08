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老公國道狂飆172公里遭吊照 孕妻喊「小孩出生沒車不方便」也沒用

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林姓孕婦去年搭丈夫開的車以時速172公里在國道三號狂飆，足足超速62公里，被警方以測速雷射槍採證舉發，開罰8000元並吊扣汽車牌照半年，她喊冤自己懷胎6月、缺鐵性貧血，當時暈眩喘不過氣，擔心「胎死腹中」才會請丈夫開快一點，請求法院撤罰，台北高等行政法院判她敗訴確定。

林女主張，她當天和丈夫返鄉探望祖父母，2022年7月11日凌晨2時許開車行經苗栗、新竹時，開始出現暈眩、喘不過氣、心悸等，因她有缺鐵性貧血，一直以藥物控制，但當時發現沒帶藥，才會請丈夫開快一點。

她指出，丈夫也是擔心她和腹中胎兒，才會緊張開太快，因醫生有說明過不要讓自己貧血，否則會影響胎盤沒辦法製造氧氣，嚴重會「胎死腹中」，她沒有要逃避超速責任，但當時情況緊急，「請再給我一次機會」。

林女表示，全家收入都得靠丈夫，生產後也需要用到車子載寶寶，沒有車子很不方便，請求法院撤銷罰單，「可以不要吊扣車牌嗎？」

新北地方法院一審認為警方執法、測速警告標誌等都符合規定，而林女僅提出診所開的診斷證明書，證明有貧血、暈眩、懷胎六月等情形，但看診時間是去年8月4日，而非超速當天，當時若身體不適達緊急送醫救護，理應立即前往醫院，但林女未提出相關證明。

一審指出，林女以沒有車子載小孩等要求不要吊扣牌照，顯然毫無理由，審酌後判林女敗訴；林女上訴表示，當下真的很緊急，丈夫也不知所措，才會開快趕著載她回家吃藥，雖然超速不對，但攸關腹中寶寶的安危，「希望法官能有同理心，重審我的請求」。

北高行二審認為林女仍重申於一審的主張，並非指摘原判決違背法令，上訴審無從再實體審理，認為上訴不合法，裁定林女敗訴確定。

林女的轎車被拍到以時速172公里狂飆，挨罰8000元並吊扣牌照。示意圖／聯合報系資料照片
林女的轎車被拍到以時速172公里狂飆，挨罰8000元並吊扣牌照。示意圖／聯合報系資料照片

丈夫 測速

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