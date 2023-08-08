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性虐待妻子關完後還得強制治療 自稱肺腺癌末期法官不買帳

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

羅姓男子16年前對林姓大陸籍妻子犯攜帶兇器強制性交而凌虐、私行拘禁罪，2009年遭判刑7年定讞；羅2014年10月23日執行期滿，但台灣高等法院裁定強制治療，直至2018年3月20日出監、入住台中市一家醫院接受身心治療與輔導。檢方認為羅可能再犯，羅強制治療至今，高院日前仍認定他具危險性，裁定自上月底繼續執行強制治療1年。

羅聲稱已罹患肺腺癌第4期 ，要求「不要再治療」，高院認為與本案無關，說法也不可採。

2007年10月23日，羅與妻子激烈爭吵，妻子遭毆傷、大喊「救命」。妻子的頭部、胸部、腹部和會陰部有羅造成的新撕裂傷，她控羅拿美工刀故意割傷她的手腕。

羅聲稱妻子經常離家不歸，在與他一起搭車返家途中又說要「殺死你」，他才會在回家後綑綁妻子；因妻子「主動表示要性交」，他才配合。羅否認凌虐，並數落妻子不傳宗接代，還裝避孕器

羅有精神方面的疾病，領有中度身心障礙手冊，法院認為他犯案時辨識能力差，判他7年徒刑。羅認為最高法院與高院的刑事判決違反憲法訴訟權保障，數度聲請釋憲，但他都沒指明判決適用的法令究竟如何牴觸憲法，大法官都未受理。

台灣高等檢察署認為羅因犯妨害性自主等案件，法院裁定刑後強制治療，直到再犯危險顯著降低為止，並應每年鑑定、評估有無停止治療的必要，羅先後進入培德醫院、彰化基督教醫院治療，但醫院仍認為羅的再犯風險未顯著降低，因此依刑法第91條之1第2項、刑法施行法第9條之4第3項規定，聲請裁定強制治療期間。

因刑後強制治療評估小組綜合判斷羅的再犯危險性未顯著降低，他沒能通過評估，高院認為檢察官聲請正當，酌定自上月31日起再強制治療1年。

前科累累的羅姓男子16年前凌虐、性侵妻子，遭判刑7年定讞，刑後強制治療。因羅再犯風險高，台灣高等法院裁定自上月31日起再強制治療1年。圖／聯合報系資料照
前科累累的羅姓男子16年前凌虐、性侵妻子，遭判刑7年定讞，刑後強制治療。因羅再犯風險高，台灣高等法院裁定自上月31日起再強制治療1年。圖／聯合報系資料照

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