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誆找駭客追詐騙失款 貪警遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片
台北市萬華警分局前員警林佳豪，去年九月至今年四月間利用受理民眾遭詐騙案，向三名被害人佯稱可代找駭客追回失款，騙得四十六萬元，另有一位民眾未上當。台北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財務罪起訴。

林事後遭兩大過免職。檢方調查，林男是二○一八年特考班，畢業後原本在保一總隊服務，後改支援桃園警龜山分局，再轉調至萬華分局康定路派出所。他因替家人負擔債務，在外積欠二百多萬元，遭強制扣薪，手頭拮据。

檢方查出，林男去年九月在派出所受理周姓被害人遇詐案件，後來藉機用ＬＩＮＥ私下聯絡對方，佯稱有認識駭客，可幫被害人向詐騙集團追回被騙走的錢，周姓民眾於是交付廿萬現金。去年十月間，林男再度以相同手法，騙得另名劉姓被害人廿萬元得逞；今年四月間又故技重施，向楊姓被害人騙得六萬元。

今年四月，林男利用同事帳號、密碼，登入警用「一六五反詐騙系統平台」，取得蔡姓被害人資料，試圖再度行騙，但蔡姓民眾覺得有異，向警方檢舉，揭發林男犯行。

檢察官認定，林男涉犯利用職務上機會詐取財務罪共四罪，其中三次既遂、一次未遂，另觸犯個資法及刑法偽造文書罪，將他起訴，建請法院沒收其犯罪所得。

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