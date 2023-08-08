聽新聞
test
0:00 / 0:00
誆找駭客追詐騙失款 貪警遭訴
台北市萬華警分局前員警林佳豪，去年九月至今年四月間利用受理民眾遭詐騙案，向三名被害人佯稱可代找駭客追回失款，騙得四十六萬元，另有一位民眾未上當。台北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財務罪起訴。
林事後遭兩大過免職。檢方調查，林男是二○一八年特考班，畢業後原本在保一總隊服務，後改支援桃園警龜山分局，再轉調至萬華分局康定路派出所。他因替家人負擔債務，在外積欠二百多萬元，遭強制扣薪，手頭拮据。
檢方查出，林男去年九月在派出所受理周姓被害人遇詐案件，後來藉機用ＬＩＮＥ私下聯絡對方，佯稱有認識駭客，可幫被害人向詐騙集團追回被騙走的錢，周姓民眾於是交付廿萬現金。去年十月間，林男再度以相同手法，騙得另名劉姓被害人廿萬元得逞；今年四月間又故技重施，向楊姓被害人騙得六萬元。
今年四月，林男利用同事帳號、密碼，登入警用「一六五反詐騙系統平台」，取得蔡姓被害人資料，試圖再度行騙，但蔡姓民眾覺得有異，向警方檢舉，揭發林男犯行。
檢察官認定，林男涉犯利用職務上機會詐取財務罪共四罪，其中三次既遂、一次未遂，另觸犯個資法及刑法偽造文書罪，將他起訴，建請法院沒收其犯罪所得。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言