南投縣議員吳棋楠涉賄選 一審被判當選無效
民進黨南投縣議員吳棋楠疑透過陳姓助理、蕭姓樁腳買票涉賄選，被檢方提起當選無效之訴，陳、蕭兩人均否認吳有授意買票，買票與吳無關，但說法不被法官接受。南投地方法院近日判決當選無效。吳對判決感到無奈，並表示一定會上訴。
判決書指出，吳棋楠是南投縣家庭照顧者協會理事長，陳男則是該協會的副總幹事，也是吳的助理，去年上半年曾幫吳處理名間鄉競選布條掉落、替代役男提早入伍等選民服務，更在去年1月以LINE聯絡蕭姓女樁腳，給她5萬元幫忙買票。
但陳男否認自己是吳的助理，聲稱只代人開過一次掃街車，至於給蕭女5萬元，是因為吳母對他相當照顧，曾請託吳若參選要多幫忙，因此曾載吳母去找過蕭女，並自掏腰包請蕭女幫吳棋楠買票。
蕭女則稱，她本身的政黨傾向與吳棋楠不同，兩人並未私下聯絡過，是因為吳母曾經幫助過她，基於報恩才收下陳男的5萬元，勉強幫忙，與吳無關。但陳、蕭兩人說法不被法官接受。
南投地院法官認為，陳、蕭說法避重就輕，蕭女政黨理念雖與吳不同，但仍可能因報恩心態幫忙買票；陳男去年就在幫吳棋楠做選民服務，吳雖辯稱他當時還不是縣議員不可能處理這些事，但吳的大嫂是立委，自有人脈和資源做選民服務，因此判決當選無效。
針對判決結果，吳棋楠表示，蕭女是藍營支持者，根本不可能支持他，他選前1年就曾拜訪過她，並尋求其支持，但蕭女明白拒絕，陳男也不是他的助理，法官卻相信檢察官編的故事，被判當選無效，覺得很冤枉也很無奈，因此一定會上訴。
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