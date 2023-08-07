台東縣議員嚴惠美涉賄選 一審被判當選無效
無黨籍台東縣議員嚴惠美被控去年以1票1千至2千元賄選，涉嫌違反選罷法，全案仍由台東地檢署偵查中，競爭對手、前議員高美珠提起當選無效之訴，台東地方法院裁定嚴惠美當選無效；嚴美惠表示，一定會上訴到底，證明自己的清白。
台東地院審理發現，去年3月至10月，嚴惠美及胞姊分別向簡姓等選民交付1千元至2千元不等金額，尋求支持，簡等人的證詞提及嚴與姊姊來找他，握手時感覺手上有東西，手上有2千元的鈔票，對方要求選舉時拜託幫忙、支持。
判決書指出，原告依修正前的選罷法第120條第1項第3款的規定，請求判決被告就系爭選舉公告被告的當選無效，為有理由，嚴惠美在台東縣第20屆縣議員選舉第11選舉區的當選無效。全案仍可上訴。
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