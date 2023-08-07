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兩警涉演戲助友詐騙400萬 被同夥咬出依貪汙罪起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台北市士林警分局偵查佐鍾玉杉、賴宏霖，應男子林韋廷要求到另名男子陳弘凱位於新北市中和區南勢角的工作室「演戲」，恫嚇要賣珠寶的林姓男子手上翡翠原石是贓物，騙他簽下承諾支付400萬元的協議書。事後同夥窩裡反，向林男坦承設局。鍾、賴兩人不認罪，但陳弘凱、林韋廷等人皆指證兩警參與詐騙未遂，新北地檢署依貪汙治罪條例起訴兩警，另依加重詐欺取財未遂起訴陳、林等人。

檢方調查，陳弘凱從事翡翠買賣，日前與被害人林男談生意，發現林男十分有錢，便找來林韋廷合謀，找上鍾玉杉、賴宏霖幫忙，又找來友人何姓女子等女幫忙「演戲」，假借要介紹客戶為由，在2020年6月29日下午將林男騙到他的工作室。

林男不疑有他，帶著翡翠原石到工作室後，何女以陳弘凱和林韋廷匯給她的5千元裝扮成假貴婦，由賴宏霖陪同向林男佯裝成買家，待林男拿出翡翠原石後，何女誆稱翡翠原石是她被偷走的，接著趁林男困惑時再由賴宏霖、鍾玉杉表明警察身分，恫嚇林男已觸犯贓物罪，嚇得林男當場簽下協議書保證在7月20日支付400萬給何女。

待眾人離開後，陳弘凱和林韋廷又私下向林男稱因為有警察幫忙，要求林拿錢出來請警察喝酒，林男遂拿出3萬交給兩人，由兩人將3萬均分花用。未料事後分贓事情喬不攏，其中一名女子不滿，主動向林男坦承是騙局，林男未被騙走400萬元。

偵查時鍾玉杉、賴宏霖否認犯罪，稱只是陪朋友到現場，不清楚現場是詐騙，但林韋廷、陳弘凱與其他共犯均指證兩人一同參與詐騙，檢方不採信兩警說詞，依貪汙治罪條例起訴兩人，另依加重詐欺取財未遂罪起訴陳、林等人。

台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影

詐騙 警察

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