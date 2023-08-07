同志按摩師拍色情片PO付費網站 他想包養被拒絕傳「性」簡訊恐嚇
李姓男子去同志按摩店消費想包養按摩師傅不成，以LINE傳送性有關及恐嚇訊息轟炸對方，男師傅報警，李被訴跟蹤騷擾、強制罪；台北地院審理時，李賠錢和解，法官依恐嚇危害安全罪判李拘役10日，緩刑2年。可上訴。
69歲李姓男子2022年9月間前往同志按摩店消費，因有意包養被害人遭拒絕，卻發現被害人有拍攝色情影片放在付費網站上供人瀏覽，於是起意犯罪。
檢方指控，李多次以LINE傳送性有關及恐嚇訊息給男師傅，內容例如「若你提供類似片中多元化的服務時，每次1萬5」，及「我不能忍受你的拍片及接客，我想受到如強森般公平的對待」等。
被害人接獲訊息心生畏懼，向警方提告，警方查獲李涉案，將他移送法辦，檢察官偵辦，將李依跟蹤騷擾、強制罪起訴，法院審理，李與被害人和解，被害人就跟蹤騷擾罪撤告，法官只論李強制罪罪刑。
判決書指出，李以言語恫嚇被害人，犯後坦承犯行，與被害人成立調解，當庭給付賠償金完畢，獲同意從輕量刑，判李拘役10日，諭知以1000元折抵1日；又李未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且已積極彌補所造成的損害，有悔悟心，宣告李可緩刑，以啟自新。
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