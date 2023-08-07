高檢署詐欺情勢分析 電信流是電信詐騙開端
台灣高等檢察署今天發布「112年詐欺情勢分析——以電信流為中心」報告，邀集桃園地方檢察署和通訊傳播委員會，報告申辦大量門號詐欺案件現狀、行政監管建議及電信詐欺打擊與防制協力作為，打擊電信網路詐欺犯罪並警示民眾防止受害。
行政院今年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱1.5版」，全面增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，提出減少接觸、減少誤信以及減少損害的三減策略，由各部會研議，全面遏阻電信網路詐欺犯罪。
高檢署指出，「電信流」是電信網路詐欺犯罪的開端，電信網路詐欺集團透過人頭門號、簡訊進行詐騙，利用手機或設備代收電子支付、拍賣平台、遊戲帳戶等註冊申辦所需之驗證碼認證，取得帳戶後，再進行各類型詐欺犯罪。為了遏阻此電信詐騙手法，高檢署邀集全國各地檢察署，鎖定大量門號異常涉及詐欺案件進行專案查緝。
以電信網路詐欺犯罪為例，高檢署表示，今年1至6月間全國各地檢署電信網路詐欺案件中，新收件數計11萬711件、新收人數計12萬6149人。經身分唯一化，也就是同一被告所涉犯的詐欺案件共計5萬4245人、初犯人數唯一化共計9239人，其中以單純人頭帳戶5969人最多。自從今年6月實施綱領1.5版後，6月新收案件計1萬8990件，相較5月減少3101件，降幅為15.5％。
除要求行政機關應跨部會合作外，高檢署也邀請金融機構、電信及電商業者等共同協力，聯防電信網路詐欺犯罪。法務部依循綱領1.5版目標，積極增修法律因應新型電信網路詐欺之變化，並督導台灣高等檢察署建構專責查緝詐欺及資通犯罪督導中心，規劃及督導查緝電信詐欺犯罪。
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