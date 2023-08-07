陸軍退役少校涉洩國防秘密獲交保 高檢署不證實

媒體報導，陸軍航特部中校等人涉洩國防秘密案，同案蕭姓被告獲新台幣60萬元交保，退役前是「陸軍化生放核訓練中心」少校教官。高檢署今天說，涉及國安案件，不予證實及評論。

自由電子報報導，原本擔任陸軍化學兵學校陸軍化生放核訓練中心教官的蕭男，已於今年4月退役；軍方獲悉蕭男退役前有異常金流，質疑他恐有外洩訓練中心日常勤務資料可能，主動將案件移送檢調偵辦。

全案緣於，檢調獲報，指桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅，現役謝姓中校涉嫌洩漏國防秘密給疑似中國等境外勢力單位，並疑似在台接觸現役、退役軍人發展組織，疑似將相關情報交由境外勢力指定的中間人謝男。

台灣高等檢察署2日證實，7月31日指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，執行搜索航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝男等人到案說明。

檢察官複訊後，依涉犯刑法外患罪之洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品罪，以及洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人罪，向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝男獲准。

此外，本案有包含退役軍人在內等4人，也以被告身分被約談，檢察官訊後諭令2萬元到60萬元不等金額交保，全案持續擴大偵辦中。