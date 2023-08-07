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他4度酒駕再冒名嫁禍哥哥！罪加一等判刑5月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣49歲黃姓男子今年4月在伸港鄉彰新路騎機車酒駕，與小客車發生擦撞，警方到場處理時，黃男卻冒用自己哥哥名義簽名，黃男先前已有三次因酒駕觸犯公共危險罪被判刑，但他再犯後，又偽簽哥哥名字，罪加一等，彰化地方法院依公共危險罪、偽造文書罪判刑5月。

判決書指出，黃姓男子今年4月4日中午在住處喝了含酒的藥燉排骨湯後，下午4點騎機車行經伸港鄉彰新路7段時，與另一輛小客車擦撞，警方到場測得黃男酒測值每公升0.31毫克，並要他於違反道路交通事故通知書等簽名，他卻冒用哥哥的名字簽名，事後被警方核對指紋時，發現黃男冒用哥哥身分。

法官查出，黃男2014年即曾因酒駕被緩起訴，2021年7月又於深夜酒駕騎車到和美鎮德美路與和厝路口，跑到路中央跳舞，且機車還未熄火，也是因酒駕被判刑1月，同年另一次也因酒駕被判刑2月。

法官認為，黃男已為酒駕累犯，缺乏尊重其他用路人生命、財產安全觀念，漠視社會大眾之交通安全，又為避免自己酒駕遭罰，竟於碰撞事故發生後，冒用其兄名義接受調查，足以損害黃兄權益，並損及警方偵辦刑事案件的正確性，因此加重其刑，判刑5月。

彰化縣黃姓男子今年4月在伸港鄉彰新路騎機車酒駕，與小客車發生擦撞，警方到場處理時，黃男卻冒用自己哥哥名義簽名，罪加一等，彰化地方法院依公共危險罪、偽造文書罪判刑5月。記者林宛諭／攝影
彰化縣黃姓男子今年4月在伸港鄉彰新路騎機車酒駕，與小客車發生擦撞，警方到場處理時，黃男卻冒用自己哥哥名義簽名，罪加一等，彰化地方法院依公共危險罪、偽造文書罪判刑5月。記者林宛諭／攝影

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