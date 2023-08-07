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一根菸蒂燒了倉庫...340萬掃地機器人遭殃 廠商告家樂福求償結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

家樂福楊梅物流中心倉庫去年3月發生大火。本報記者／翻攝
家樂福楊梅物流中心倉庫去年3月發生大火。本報記者／翻攝
家樂福楊梅物流中心去年因臨時工亂丟菸蒂而引發大火，廠房付之一炬，也燒毀價值340.5萬元的掃地機器人，出借產品的茂綸公司向家樂福提告求償，台北地方法院計算折舊後判家樂福應賠償175萬餘元，可上訴。

茂綸主張，公司2021年11月間基於行銷目的，借給家樂福使用總價340.5萬的掃地機器人和相關附屬物品，並置放在楊梅物流中心，但倉庫去年3月14日發生火災，燒毀掃地機器人等設備。

茂綸指出，雙方在事故之後達成協議、簽立切結書，家樂福承諾全額賠償，但公司催付未果，提告請求家樂福賠償340.5萬元。

家樂福反駁雙方間有使用借貸關係，認為茂綸不能請求損害賠償，且切結書僅供雙方確認火災受損金額，方便辦理保險；再者，家樂福已委託中法興物流公司管理倉儲事務，依檢方調查結果，是中法興公司的人員抽菸導致火災，茂綸的損害和家樂福沒有因果關係。

台北地院根據雙方員工的電子郵件，認定茂綸是出自於向家樂福行銷目的，將掃地機器人借給家樂福使用，且家樂福沒有舉證中法興公司有何防止人員抽菸引起火災的行為，難認家樂福就保管借用掃地機器人，已盡善良管理人的注意程度，應負損害賠償責任。

法院審酌計算掃地機器人等設備折舊後的價值為175萬餘元，認為茂綸請求逾此金額的賠償無理由，判家樂福應賠償175萬餘元。

家樂福 火災

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