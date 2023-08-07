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狂打電話2個月還跟到醫美診所辱罵 前男友跟騷罪判3月罰9萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

示意圖非本案。圖／本報資料照片
示意圖非本案。圖／本報資料照片
張姓男子去年持續打電話騷擾前女友長達2個月，甚至到住處、醫美診所辱罵「骯髒的女人」還寫上「對付你、看著辦」字條，放在前女友的機車置物箱。前女友驚恐報案提告，士林地方法院依跟蹤騷擾防治法，判處張男3月徒刑，可易科罰金9萬元。

判決指出，54歲張姓男子，去年7月到9月底，持續打電話騷擾前女友，8月間還有4次騷擾行為。去年8月14日，張男到前女友住處，打開其房間窗戶，大聲呼喊「你給我出來、骯髒的女人、你騙了我多少錢、不得好死」3天後，張男寫上「對付你、看著辦」等文字字條，放進前女友的機車置物箱。

去年8月21日，張男跟著前女友到就診的醫美診所，在診所大廳、門口抓著前女友肩膀，大聲吼罵「骯髒的女人」，當天下午張男仍不罷休，又在捷運站出口前大聲吼叫辱罵。女友不堪其擾，心生畏怖，報案提告跟騷法，但未提告公然侮辱。

法官認定，張男不思理性面對情感糾紛，犯跟蹤騷擾罪，陸續打電話給前女友，還到住處叫囂，寫有情緒性字眼的字條，放進前女友的機車置物箱，甚至跟蹤到醫美診所，有肢體碰觸等，時間長達數月之久，導致前女友惶恐度日，身心俱疲。全案認定為接續犯論一罪，考量張男認罪、無其他不良素行等，依跟蹤騷擾防治法，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

女友 提告 跟蹤騷擾

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