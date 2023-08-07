陸軍軍官洩漏國防情資 高檢署：全案依法偵查中

有「龍城部隊」之稱的陸軍航特部601旅驚傳共諜事件。示意圖。圖／聯合報系資料照片 陸軍航特601旅遭爆軍官涉嫌成共諜事件。國防部及國安單位接獲檢舉，有現役及退役軍官涉外洩國防機密給中共指定中間人，台灣高等檢察署近日指揮調查局搜索約談謝姓中校及中間人等人，依違反刑法外患罪嫌，向法院聲請謝姓中校及中間人羈押禁見獲准。高檢署今回應，全案依法偵查中。

國防部與國安單位接獲檢舉，陸軍航特601旅謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，涉嫌外洩軍事機密給中方指定中間人。國防部本月2日表示，國防部與國安單位實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦。

媒體報導指出，高檢署日前指揮調查局桃園市調查處搜索、約談涉案者，依違反刑法外患罪嫌將謝姓中校及涉案中間人向法院聲請羈押禁見獲准。

高檢署今回應，全案依法偵查中。國防部表示，此案為國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，對少數不肖人員涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。