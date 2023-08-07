趁她酒醉騙了3次「我是你老公」 他乘機性交未遂判4年

李姓男子得知女性友人的雙胞胎小孩參加夏令營不在家，邀她喝酒、唱歌，趁送她回家時性侵，被訴乘機性交未遂罪；台北地院審理，李否認犯罪，被害人指證歷歷，法官採被害人供述，判李有期徒刑4年。可上訴。

2021年7月，被害婦人的雙胞胎兒子漸漸長大，居住空間不足，想更換租屋地點，李陪婦人與新房東簽約，簽約時，婦人告訴李小孩參加夏令營不在家，簽約後，李與妻子邀約被害人到台北市天祥路某卡拉OK飲酒、慶祝，婦人認為放鬆無妨，答應前去同樂。

一行3人喝到第2天凌晨1時，李妻、被害人泥醉無法行走，李先將妻子送回家，再攙扶被害人回住處，李知悉被害人2個小孩不在，褪下對方與自己的下半身外褲、內褲想性侵，被害婦人甦醒，向警方報案，檢方起訴李。

李否認乘機性交，辯稱從未去被害人住處，且被害人與2個兒子同住，不是只有被害人一個人在家。

被害人說，去卡拉OK喝酒到後面，毫無意識和印象，醒來時發現身旁躺著李，李還對她重複3次騙稱「我是你老公」，她很確定是李的聲音，法官認為，被害人證述自始一致，採信她的說法。

判決說，李利用被害人不知抗拒性侵未遂，考量他否認犯行，未與被害人和解，再審酌李從事鋁門窗及玄關美容修復工作等，判李有期徒刑4年。 李姓男子得知所認識婦人的雙胞胎小孩參加夏令營不在家，邀婦人喝酒、唱歌，趁送酒醉婦人回家時性侵，被訴乘機性交未遂罪。示意圖／ingimage

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