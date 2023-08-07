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員警謊稱可找駭客追失款 吞3人46萬遭貪汙起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市萬華分局康定路派出所前員警林佳豪，去年9月至今年4月間，三度利用受理民眾遭詐騙案，向3名被害人佯稱可代為找駭客追回失款，藉此騙得共46萬元，另有1位遭騙民眾未上當。事後林員遭兩大過免職，台北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財務罪將他起訴。

檢方調查，出身2018年特考班的林男，畢業後原本在保一總隊服務，後來改支援桃園龜山分局，再轉調至萬華分局康定所。但他因替家人負擔債務，在外積欠200多萬元債務遭強制扣薪，手頭頗為拮据。

檢方查出，林男去年9月在派出所受理周姓被害人遇詐案件，後來便藉機用LINE私下連絡對方，佯稱有認識駭客，可幫被害人向詐騙集團追回被騙走的錢，周姓民眾於是交付20萬現金。去年10月間，林男再度以相同手法，騙得另名劉姓被害人20萬元得逞；今年4月間又故技重施，向1名楊姓被害人騙得6萬元。

今年4月，林男利用同事的帳號、密碼，登入警用「165反詐騙系統平台」，取得1名蔡姓被害人資料，試圖再度行騙，所幸蔡姓民眾覺得有異，向警方提出檢舉，才揭發林男犯行。

檢察官認定，林男涉犯利用職務上機會詐取財務罪共4罪，其中3次既遂、1次未遂，另觸犯個資法及刑法偽造文書罪，將他起訴並建請法院沒收其犯罪所得。

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