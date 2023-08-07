城中城大火釀46死 縱火黃格格竟出庭反問「幹嘛急蓋公園」

高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影 高雄市鹽埕區城中城大樓前年10月失火，造成46死43傷慘劇，市府隔年就將大樓拆光改建公園，涉嫌縱火的婦人黃格格，則被依放火罪判無期徒刑，今高雄高分院開辯論庭，法官詢問黃格格有沒有話要說，黃卻脫口「死了46人這麼快就拆掉，幹嘛急蓋公園？」被法官認為跟審理內容無關，打斷她說話，接著才再補充「判太重」，尋求輕判。

城中城大樓完工於1980年，1樓到4樓是商場和歌廳，5、6樓是電影院，7樓到11樓是套房，12樓餐廳，但後來沒落，2021年火災發生前，僅剩7至11樓住家區域有住戶，大樓內部雜亂。

前年10月14日凌晨2時許，城中城大樓一樓隔間起火，火勢延燒至6樓，造成46死43傷慘劇，由於大樓無法住人，市府介入強拆，隔年拆除後，基地原址現已改造為府北公園，期待讓陽光灑進公園，沖淡城中城悲傷的回憶。

今二審開辯論庭，黃格格借提出庭，辯護律師替她做「無罪」抗辯，主張檢方所提事證不足證明是黃格格縱火，但檢方認為黃有縱火動機，且量刑鑑定顯示有低教化、高再犯可能性，盼以殺人罪判死刑。

庭審期間，黃格格面對法官詢問都表示沒有意見或交由律師回答，最後科刑辯論時，法官再問黃格格有沒有話想說，黃脫口，「城中城死了46人這麼快就拆掉，幹嘛急蓋公園」，但話還沒講完，就被法官以「現在是問對科刑有沒有意見」，黃格格才沒繼續說，最後僅表示「我覺得判太重」。