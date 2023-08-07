司改爆六大問題 民團籲建立溝通平台

20個司改團體7日召開記者會，呼籲各黨總統候選人重視司法改革各項議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「蔡總統雖有推動國民法官、憲法訴訟，但並未好好推動吹哨者、改善審判品質等司改議題！」民間20個司改團體7日召開記者會，呼籲未來總統候選人擴大推動司改，並設立溝通平台。司改會常務董事林永頌說，蔡總統雖有推動司改，但民眾對於吹哨者、冤案等議題滿意度仍不高，盼未來總統候選人要重視。

六大問題無進度

司改聯盟召集人黃旭田表示，蔡總統任內有推動國民法官、憲法法庭、被害人保護機制等司法改革，雖值得肯定，但民眾至今對司法改革的信任度並不高，他們整理出6大沒有進展的司改議題：公益揭弊者保護法、提升一審判決品質、設立司法科學委員會、制定調解基本法、建立獨立刑事冤案救濟制度與強化冤案受害人名譽回復與社會復歸。

林永頌質疑，立法院各黨立委已經推出12個《公益揭弊者保護法》草案版本，但行政院卻遲遲未推出院版，導致立法程序無法進行，沒有揭弊者保護法就很難保護檢舉者，應儘速推動；另外，改善一審品質方面，司法院雖有推動上訴審改革，限制人民上訴權，但並未針對治本的一審品質改善著力。

證據可信力仍低

盧映潔指出，除了前述6大議題外，蔡政府在獄政改革上還有很多努力空間，包括視察監獄的「監所外部視察小組」的外部性與獨立性仍有疑慮，很多監獄都會邀請過去任職者擔任評鑑委員。此外，《少年矯正學校處遇實施條例》也尚未制定，這會讓需矯正的少年仍無權益保障。

李俊億強調，近日5億高中生的調查結果出來，家長與社會各界都難以接受，可見我國的司法證據調查仍有很大的改善空間，包括鑑定規範、實驗室規格與檢驗人員執照都沒有很明確的規範，司法證據調查應引入更多先進科學設施進行調查，調查結果才會更有公信力，民眾對司法的信心才會提高。

應建立溝通平台

司改團體也指出，近日媒體多有報導「檢察官出走潮」，但目前政策大多圍繞在人力增加，並未根本性檢討「增加司法系統效率」與「減少訴訟資源浪費」，至於「法律專業人員的培育」，目前也尚未通過修法，需要儘速完成修法。

司改團體宣示，會將這些議題帶給各總統候選人，呼籲各候選人應重視司法改革，改善民眾對司法不信任的現況；此外，總統候選人應公開承諾，透過會議建立公開溝通平台，以凝聚社會司改共識。政府也要與民間合作，共同建立定期、有效的檢討措施。

【更多精采內容，詳見 】