海軍士官偷查下載將官、情報員資料上百次 法院判關2年8月徒刑定讞

吳姓海軍士官冒用有權使用國防部特定系統的公務帳號密碼、擅自提升帳號權限，登入國軍⼈⼒資源管理系統，查詢將官、駐外武官和情報單位⼈員的機密⼈事資料數百次，最高法院依無故取得及變更公務機關電腦電磁紀錄、違法刺探情報人員身分罪判2年8月徒刑定讞。

吳承辦⼈事業務，自2016年9月8日起至2018年10月1日止，趁職務之便，分別冒用有權使用國防部特定系統的公務帳號密碼，或未經授權提升自己帳號權限，擅⾃登入國軍⼈⼒資源管理系統，查詢、下載將官、駐外武官和情報單位⼈員的機密⼈事資料數百次。

吳坦承犯行，加上有證人作證帳號被冒用，高院前審認定他觸犯修正前國家情報工作法違法刺探有關情報人員身分之資訊罪、國家機密保護法刺探國家機密罪、陸海空軍刑法刺探軍事機密罪，及刑法刺探、收集國防秘密罪、對於公務機關之電腦無故輸入他人帳號密碼而入侵他人之電腦罪及無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪。

高院前審認為吳姓士官都是基於同一犯行接續為之，依最重的修正前國家情報工作法「違法刺探有關情報人員身分之資訊罪」處斷，並認為吳的行為影響國家安全，且時間長、次數頻繁，犯罪情節不輕。吳沒有任何前科，已有悔悟，經此次教訓應有警惕、不會再犯，且吳現有正常工作，若入獄服刑，除威嚇和懲罰外，只有斷絕社會連結的效果，判刑2年，緩刑5年，並支付公庫20萬元。