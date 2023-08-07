泰山告陳敏薰、劉偉龍及刑事局隊長 北檢不起訴
泰山指控獨董陳敏薰在泰山召開審計委員會期間，推由董事劉偉龍，偕同刑事局隊長林榮政率領員警違法進入並搜索，且帶走獨立董事杜英達，涉犯強制等罪。北檢今天不起訴處分。
泰山提告指出，泰山企業於今年4月20日召開審計委員會期間，龍邦市場派代表董事劉偉龍，偕同刑事警察局隊長林榮政，率領大批員警違法進入並搜索泰山企業，且帶走公司獨立董事杜英達，導致議事中斷。
泰山指出，劉偉龍及林榮政等，阻礙私人公司會議進行，以誣告他人涉嫌恐嚇為幌，強行進入公司會議場所進行違法搜索、攝影行為，最後並將泰山企業審計委員會主席帶走，顯然涉有誣告、侵入住宅、違法搜索及強制罪等嫌疑。
另外，泰山公司認為，陳敏薰明知杜英達在會議期間未遭任何人士脅迫、恐嚇，推由劉偉龍先向刑事局報案謊稱杜英達開會時遭黑道脅迫恐嚇，提告陳敏薰涉嫌誣告罪。
台北地檢署偵辦後，認為陳敏薰對外表達杜英達遭受他人威脅並非空穴來風，劉偉龍聽聞後向警方求助。劉、林確認杜英達人身安全後隨即離開，並無侵入住宅犯意及違法搜索犯行，將3人不起訴處分。
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