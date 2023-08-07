前調查官收500萬「暗槓」潤寅詐貸案 判12年褫奪公權6年

潤寅詐貸案中調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，偵查中羈押禁見，審判時獲交保處分，台北地院今天依貪汙罪判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年。

郭詩晃今天出庭聽判，對於被依貪汙罪重判長嘆一聲，口中碎念「冤枉」；同案潤寅負責人王音之依行賄罪判判4月，褫奪公權2年。可上訴。

關於郭詩晃有無「買官」一節，合議庭今年4月傳喚調查局前副局長潘鴻謀作證，潘退休後在有富建設擔任顧問職。

潘鴻謀證稱，他在當副局長時是調查局人審會委員，人事問題都公開、公平處理，他曾詢問市調處松山站的主任的郭的工作表現如何，得到「不是很特殊」的答案，否認接受郭方面委託處理人事案。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦2010年8月起涉嫌向9家銀行詐貸得386億2718萬元，台北地檢署依違反銀行法起訴楊文虎、王音之夫婦36人，檢方續查出楊文虎等人向另3銀行詐貸86億餘元，2020年5月間追加起訴楊文虎15人。楊文虎、王音之已分別重判。

這起詐貸案爆發「案外案」，檢方追查，王音之2017年間涉透過洪村騫交付500萬元給郭詩晃，讓詐貸案不見光，郭同時間向洪表達希望協助升等，郭收受賄款後，即未積極查辦詐貸案，2019年將案件改列參考資料。

台北地檢署蒐證，對郭詩晃發動搜索、約談，並聲押郭獲准，偵結時，依貪汙罪起訴郭，郭移審時否認收賄，僅承認曾向洪要求協助升等，獲裁定以50萬元交保，限制出海、出境及限制住居迄今。 郭詩晃今天出庭聽判。記者王聖藜／攝影

【中央社／台北7日電】

檢調偵辦潤寅案期間，查出潤寅負責人楊文虎妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元。台北地院今天依貪污等罪判王音之4月徒刑、郭詩晃12年徒刑，褫奪公權6年，全案可上訴。

楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，向12家銀行詐貸逾新台幣470億元，台北地檢署於109年1月、5月間依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等人。最高法院於110年間判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年定讞。

檢調偵辦期間，發現王音之於106年間涉嫌透過洪姓金主交付500萬元給當時正在偵辦潤寅違反商業會計法案的郭詩晃，希望案件不要曝光。檢調查出，洪男涉嫌透過李姓特助將500萬元款項放置在水果箱內，交付給郭詩晃。

檢方查出，郭詩晃收受賄款後，長達1年半未積極追查案情，拖到107年11月才約談2名證人，108年間要求李男轉達王音之，表示案件即將終結，要儘速補足證據，隨後以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。

檢調於108年間搜索潤寅公司，搜到一個隨身碟，送交數位鑑識還原檔案後，查出EXCEL檔案中有2張支票支付廠商為「調查局郭」，循序查出郭詩晃涉案。北檢109年間依貪污治罪條例起訴郭詩晃、王音之等人。