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索費稱可幫被害人追詐款「得手41萬」 北市員警被依貪污罪起訴

中央社／ 台北7日電

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片
台北市警察局康定路派出所25歲林姓男警積欠近新台幣200萬元債務，竟向詐騙案被害人稱可協追詐款，並索求逾40萬元。台北地檢署今天依貪污罪起訴林男。

警方調查了解，林姓男警因父親生意失敗，積欠債務，因無力償還近200萬元債務，遭債權人向法院聲請每月強制扣薪1/3償債，他於今年4月間私自聯繫詐騙案被害人並謊稱可透過網路駭客協助追回遭詐款項，還因此索求6萬元酬勞。

派出所長察覺有異通報，萬華分局督察組獲報後主動查處相關事證明確，依貪污治罪條例等罪報請台北地檢署指揮偵辦，並依警察人員人事條例及公務人員考績法將林男記2大過免職，予以淘汰。

檢方查出，除了萬華分局通報的案件沒有詐騙成功，林男以同樣方式，於去年9月、10月及今年4月間，另向3名被害人分別詐取20萬元、15萬元、6萬元款項得逞。

台北地檢署今天依貪污治罪條例、違反個人資料保護法及偽造文書等罪起訴林男。

詐騙 貪污 債務

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