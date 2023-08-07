女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 她看小三IG驚覺自己被綠了

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚，未料妻子事後發現他離婚不久就再婚生子，推算受孕日才驚覺丈夫早已有小三，氣得向兩人提告求償，台北地方法院判人夫、小三應賠償30萬元，可上訴。

人妻提告主張，她和丈夫結婚多年，期間曾懷孕但胎兒發育不良而流產，之後未再積極求子；新冠肺炎疫情爆發後，她工作忙碌且有高染疫風險，為了保護家人，她同意丈夫回老家居住。

人妻說，丈夫事後突然以家中二老不能沒有孫子，但她曾流產不適合懷孕為由勸誘離婚，她見丈夫心意已決，兩人協議離婚，但她近期發現丈夫離婚不久後，即和小三結婚生小孩，推算受孕日，驚覺當時兩人根本還沒離婚。

人妻指出，她才知道丈夫當時稱回老家陪伴父母、不捨她承受生子壓力而勸離婚等，全是謊言，認為丈夫、小三已經侵害她的配偶權，請求兩人賠償100萬元；丈夫、小三則沒有到庭，也沒有提出任何書狀答辯。

台北地院根據離婚協議書、小三IG自述懷孕周數、生產日貼文截圖等，認為人妻主張為真實，審酌後判丈夫和小三應賠償30萬元。

示意圖／ingimage
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丈夫 離婚 懷孕

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