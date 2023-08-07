無犯罪動機 法界：不應擴張解釋法令

一把刀掀法律戰 張姓廚師網購日本名家廚刀（圖），卻遭海關查扣送驗認定為武士刀送辦。圖／張姓廚師提供 桃園地院認定張姓廚師網購的魚刀是管制的武士刀而裁定沒入，法界認為相關法令有討論空間；律師說，沒入刀子涉及侵害人民財產權，應有嚴謹鑑定程序，司法體系也應務實考量買刀者的行業、用途，若無犯法動機就不應擴張解釋法令。

警政署表示，管制刀械是為維護治安，民眾買刀若為正當用途可事先向各地警察局申請許可；刀械是否屬違禁品的認定標準是刀械態樣而非名稱，將研議是否讓認定標準更明確化。警政署強調並未全面管制刀械，以往藍波刀被管制，但不少人登山持藍波刀除草開路，警方考量具正當用途就撤管了。

根據槍砲彈藥刀械管制條例管制的刀械有十二種，包括武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽、匕首及中央主管機關公告查禁、非供正當使用具有殺傷力刀械；非經主管機關許可不得製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借或持有，但多數民眾不知道可申請許可而持有。

依管理辦法，人民或團體因紀念、裝飾、健身表演練習或正當休閒娛樂得申請持有刀械，官警舉例，雖鋼鞭屬管制刀械，但若因習武等正當用途即可申請許可。

律師蔡學誼表示，政府管制特定刀械是考慮危害程度，例如持武士刀等長刀械的殺傷力較大，殺魚刀和武士刀若過於近似，殺傷力也相近，因此會被認定是違禁品沒收。不過，刀械管制有檢討空間，像西瓜刀長且鋒利，殺傷力不亞於武士刀，卻不在管制之列，難免留下模糊空間，主管機關有檢討管制刀械的必要。

「廚師魚刀被認定違禁品不是法令問題，是擴張解釋法令的問題。」律師鄭智文說，管制條例的目的在於防止極具危險性的槍砲彈藥刀械成為作案工具，若購買、使用者沒有違法及傷人的動機、犯意，好比賣豬肉的買刀切剁豬肉、廚師買刀做菜都屬合理，可主張魚刀雖和危險刀械尺寸吻合，但購買者沒犯意，魚刀不會成為傷人做案工具。