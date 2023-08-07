魚刀被當武士刀 檢不起訴卻沒收

張姓廚師網購日本名家廚刀（左圖），卻遭海關查扣送驗認定為武士刀（右圖，示意圖與本案無關）送辦。 圖／張姓廚師提供、本報資料照片 彰化縣知名日式料理店張姓廚師去年從日本網購一把「御庖刀」，海關查扣送驗認定為武士刀，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦；張出示照片強調該把刀是生魚片專用的廚刀，雖獲桃園地檢署處分不起訴，但檢方聲請沒入刀具獲准。張提抗告並申請返還，強調刀具出自日本名家之手，不捨因誤解而被查扣銷毀。

張姓廚師表示，這把刀在去年九月由匿名藏家釋出，他在網站標得後，郵遞來台。桃園機場的海關開箱查驗，懷疑為管制刀械，送交桃園警方鑑定。桃園市警局鑑定發現該把刀刀刃長度超過卅五公分、刀柄長度也超過十五公分、且單邊開鋒，屬管制的武士刀，因且未事先申請，屬違禁物，查扣該把刀並將張送辦。

桃園地檢署調查認為，張是廚師、網路照片註明該刀是處理「刺身」專用廚刀，張若有不法犯意也不會留真實姓名和地址，可見張沒買賣、運輸武士刀的嫌疑和動機，今年三月間處分不起訴，但因刀具被認定是武士刀，檢方因此聲請沒收。桃園地院七月間裁准沒入刀具，張認為無理，提起抗告。

張姓廚師表示，桃園警方已接受他為了切生魚片才進口刀具的理由，但卻沒改變進口魚刀就是武士刀的鑑定結果，因此提出抗告。他說，武士刀是雙面開鋒、刀莖粗厚，魚刀刀莖較細且單面開鋒，另外，魚刀單側刀身略凹、另側刀身下半面內斜，與武士刀有明顯區別，況且若想買刀當武器，管道多的是，沒必要冒險進口。

銘傳大學犯罪防治系主任章光明表示，我國禁止民眾持有致命性槍枝、刀械，警政署保安組會邀專家學者組委員會從客觀角度討論哪些槍枝、刀械屬違禁品，但若能增加公正第三方就個案作個別認定，會讓鑑定結果更具公信力。他認為，目前法律條文足以規範，但執行層面需要調整，認定也不宜太寬鬆。

立委楊瓊瓔表示，當事人是廚師、又稱刀具名師打造，若查證屬實，實務上該考慮發還，不宜貿然沒入銷毀；管制刀械有必要，鑑定可考慮專業及工藝技術，要跟得上時代腳步。她說，槍械殺傷力更勝刀具，槍枝在原住民打獵是有一定的保障，槍械尚有依其用途為區分，刀具卻不依用途區分，警政署應召集相關單位研商，不應僅以外觀決定是否屬管制刀械。

明道大學餐旅管理系教師潘岱儒有一個裝四把慣用廚刀的刀箱，出國比賽提此刀箱入出境從沒被阻攔。潘岱儒說，看照片難以判斷刀的屬性，專業廚師也不會買武士刀當廚刀，建議建立公正第三方參與鑑定。