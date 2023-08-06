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北市大安3房1廳月租僅2萬 2男住7個月挨告「侵入住宅」才知被詐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

彭姓男子、黃姓男子去年底在臉書社團找大台北租房，發現大安區3房1廳月租只要2萬元，看屋後立刻簽約並匯款20萬元，沒想到入住後因家具缺漏聯繫出租者，對方不處理還人間蒸發，彭男2人搞不清楚狀況，直到被人報警控告侵入住宅，才知遇到假房東詐騙。

大安警方7月10日接獲許男（32歲）報警，稱有人侵入他羅斯福路二段住處，警方到場，彭男（26歲）強調自己是房客，掏出租賃契約書證明，但許男也拿出租賃契約書；員警交叉比對，發現兩張權狀地號、總樓層數及所有權人都不同，物件真正租賃者是許男。

警方調查發現，彭男跟友人黃男北上工作，去年底在臉書租屋社群刊登租屋訊息，不久後收到私訊，一名洪姓男子自稱有3房1廳、大庭院的大安區房屋待出租，彭男2人見物件不錯，加Line後去年12月7日相約看房。

2人看房後相當滿意，對方稱可以短期租屋，還把月租金從3萬元降到2萬元，2人立即答應簽約，陸續匯款8個月租金16萬元與押金4萬元，共20萬元。

彭男2人入住後發現房屋會漏水、家具欠缺，找洪男卻被多次推拖，要求對方出面處理否則報警，洪男卻直接人間蒸發，直到被報警「侵入住宅」，才知洪男是假房東。

由於許男控告彭男2人侵入住宅，彭男事後也提告洪男詐欺、偽造文書，警方已受理，至於許男為何租處被冒名出租7個多月才發現，警方一併釐清調查。

轄區大安警方獲報「侵入住宅」趕抵，租客彭姓男子、黃姓男子這才得知自己遇到假房東，手上的租賃契約是假的。記者翁至成／翻攝
轄區大安警方獲報「侵入住宅」趕抵，租客彭姓男子、黃姓男子這才得知自己遇到假房東，手上的租賃契約是假的。記者翁至成／翻攝

房東 詐騙 偽造文書 房客 租屋

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