累積至422人！忠貞市場越南麵包中毒案 桃檢主動分案偵辦
桃園市中壢區忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤爆發食物中毒，民眾陸續出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，統計通報個案已達422人。今桃園衛生局決定處54萬元罰鍰，桃園地檢署也主動簽分他案介入偵辦，以釐清事實真相。
桃園衛生局截至今天上午，統計通報個案續增達422人，尚有16人住院中。針對症狀者問卷調查243人，統計229人吃下該攤法國麵包，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉症狀，部分民眾檢出沙門氏菌，該局勒令業者停業。
衛生局指出，調查分析後研判業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，決定處54萬元罰鍰，同時啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全。
桃園地檢署表示，就中壢忠貞市場越南麵包攤食物中毒案，因食物中毒的民眾甚多，屬重大違反食品安全衛生事件，為釐清事實真相， 並查明是否有涉犯食品安全衛生管理法等刑責爭議，今日主動剪報簽分他案，並由民生專組檢察官刻正積極偵辦中。
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