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解聘教師爆爭議3立委聲援 義民中學校長失蹤神隱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案，學生為聲援教師決議8月8日到教育部大門陳情。新竹縣長楊文科今天也召集校方與教師協調，現任3名立委王婉諭、林為洲、林思銘也出席，但義民中學卻放鴿子，指派家長會長胡漢龑作為「校方」代表，校長陳衍財更是一如既往全程神隱、不接電話。楊文科也表示，明天將親自到學校去，要求校方給個交代。

全國教師工會總聯合會日前召開記者會，指義民中學校方片面更改新學年聘書，逕將教師學術研究費打95折、代理教師打8折，教師在5天時限內加註意見繳回聘約，7月底竟有10名教師遭解僱。

事後義民中學透過聲明回應，學校111學年度與112學年度教師服務規約僅新增第14條規定，其餘規定皆相同，並無任何增刪。而增訂第14條規定，是依據教育部函文辦理。現將再次遞送聘書與應聘書給10名教師，若教師未依通知回擲應聘書或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。

林為洲在今天協調會上指出，國教署已經做出相關裁示，所有教師都應予續聘，不用再重新聘任一次，聘任原本就是合法。他認為，校方應發文給所有教師，證明續聘完成，不用再次遞送聘書，但其中聘書有爭議的服務規約，相關內容要在校務會議另外更改裁示。

林思銘也說，學校要先發給所有教師薪水、釋出善意，代表教師全都續聘完成。不過最近校方又要求教師10天內回簽聘書，否則不發薪水，這樣的聲明令人遺憾。至於爭議的服務規約8月底才要在校務會議提出，這樣時程太晚，希望盡快討論決議，讓教師能盡快回去上課，保障學生受教權。

王婉諭認為，現在最大爭議就是聘書另一面就是服務規約，如果不簽名校方就解讀為教師不接受續聘，並非學校不應聘。不過聘書在教師沒有違法情事之下，本來就要發給教師，但現在教師只要做了修改，學校就解讀為是教師不接受續聘。王婉諭強調，校方應立即續聘並給予薪水，服務規約何時重啟討論，也要給出明確日期。

楊文科認同三位立委建議，他也認為，最簡單的方式就是校方要在3天內發給教師全額薪水，足以證明所有教師都有繼續聘用的事實，他也校方提出3點要求，第一，國教署都已發公文，教師們都已完成續聘，不用再簽回聘，聘任合約有效；第二，校方需在3天內發全部薪水；第三，7天內校方需召開臨時校務會議討論爭議的服務規約，明天上午11點30分，他也會親自到義民中學，要求校方給出交代，維護教師權益。

楊文科向校方提出3點要求，並表示明天將親自到學校去，要求校方給出交代。記者黃羿馨／攝影
楊文科向校方提出3點要求，並表示明天將親自到學校去，要求校方給出交代。記者黃羿馨／攝影
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為8月2日聲明）。圖／義民中學提供
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為8月2日聲明）。圖／義民中學提供
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為8月4日聲明）。圖／義民中學提供
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為8月4日聲明）。圖／義民中學提供
林為洲在今天協調會上指出，國教署已經做出相關裁示，所有老師都應予續聘，不用再重新聘任一次。記者黃羿馨／攝影
林為洲在今天協調會上指出，國教署已經做出相關裁示，所有老師都應予續聘，不用再重新聘任一次。記者黃羿馨／攝影
林思銘說，最近校方又要求老師10天內回簽聘書，否則不發薪水，這樣的聲明令人遺憾。記者黃羿馨／攝影
林思銘說，最近校方又要求老師10天內回簽聘書，否則不發薪水，這樣的聲明令人遺憾。記者黃羿馨／攝影
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為7月28日聲明）。圖／義民中學提供
義民中學分別在7月28日、8月2日以及8月4日透過聲明書表達立場。（圖為7月28日聲明）。圖／義民中學提供
王婉諭強調，校方應立即續聘並給予薪水，服務規約何時重啟討論，也要給出明確日期。記者黃羿馨／攝影
王婉諭強調，校方應立即續聘並給予薪水，服務規約何時重啟討論，也要給出明確日期。記者黃羿馨／攝影

薪水 楊文科 王婉諭

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